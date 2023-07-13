北汽集团上半年销量 81.9 万辆，北京奔驰超额完成销售利润

IT之家 7 月 13 日消息，北汽集团现公布了 2023 年半年度经营业绩。

数据显示，2023 年上半年，北汽集团实现整车销售 81.9 万辆，同比增长 22.2%；整车生产 81.6 万辆，同比增长 24.1%。

营收方面，北汽集团上半年营业收入 2388.9 亿元，同比增长 15.9%；利润总额同比增长 16%。IT之家注：北汽集团 2022 年全年产销超 145 万辆，实现营业收入 4507 亿元，利润同比增长 4.7%。

自主乘用车方面，北汽股份上半年销量 7.12 万辆，同比增长 108.4%。油车、电车、越野车同比分别增长 204.9%、63.3% 和 32.5%。

据介绍，北汽新能源极狐品牌上半年销量同比增长 81.97%；海外市场方面，上半年出口乘用车 1.8 万辆，同比增长 235%。

合资乘用车方面，北京奔驰、奔驰销售利润超额完成上半年计划；福建奔驰上半年整车批发 1.5 万辆；北京现代上半年销量 12.33 万辆，同比增长 13%，核心车型第七代伊兰特、SUV 双子星累计销量超 10 万辆。

商用车方面，北汽福田上半年销量 30.5 万辆，同比增长 21.5%，其中新能源业务同比增长 110.7%，全球产销量突破 1100 万辆。今年上半年，北汽福田出口汽车 6 万辆，同比增长 30.8%。

此外，北汽集团零部件板块外部市场订单总额超 100 亿元。服务贸易板块首度进入“中国汽车经销商集团百强”前十名，物流海外发运量突破 1.5 万辆。

北汽集团计划未来五年将投入超 500 亿元用于研发创新。今年上半年推出全球首款智能亲子车北汽极狐考拉，还推出了极狐森林版车型，而极狐阿尔法 S 先行版在多城市开通城区智驾导航辅助。

此外，北京奔驰全新 GLC、EQE SUV 上市，首辆 EQE SUV 出口试装整车发运德国。官方还宣布将在今年下半年推出更多新车型。

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