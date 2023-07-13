《英雄联盟手游》S10 排位赛季即将开启，新增“至尊王者”段位

IT之家 7 月 13 日消息，据《英雄联盟手游》官方消息，S10 排位赛季马上就要和大家见面，第一个重大更新就是在“最强王者”之上增加了一个全新段位“至尊王者”。

关于新的段位，官方称希望这一新段位可以成为你在 S10 排位赛季的新目标，激励你向上攀登。在排位系统中增加新的“至尊王者”段位，也是为了让玩家能在竞攀高峰的过程中获得更好的体验。钻数达到 100 时，玩家将从“最强王者”晋升到“至尊王者”。一旦达到这个段位，玩家取得的钻数将不再有上限。

此外，新赛季将调整峡谷之巅积分的显示方式：除了段位名称之外，还将展示累计积分。举例来说，首次解锁峡谷之巅时，玩家将从“挑战者 IV”段位开始向上攀升。在对局中获得 50 分后，积分将显示为 850/1000。达到“传说”段位后，积分将显示为 4000。

据IT之家此前报道，《英雄联盟手游》4.3 版本“斗魂无双”即将推出。新内容一览：

【全新英雄】：尼菈、赫卡里姆、弗拉基米尔即将登台亮相

【重做优化】：风暴之怒 迦娜、黑暗之女 安妮即将迎来重做优化

【全新玩法】：新增 11 个符文、新鞋子装备、新视野机制、新战略点机制等内容

【全新活动】：斗魂无双活动将于 7 月下旬开启

【全新赛季】：王牌上将 嘉文四世助力新赛季，峡谷之巅再迎新改动

【新峡谷宝典】：新增两套不同主题风格的峡谷宝典，双倍奖励惊喜来袭

【全新皮肤】：霸天机甲、星之守护者、斗魂无双等系列新皮肤即将上架

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