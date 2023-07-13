英特尔 CEO 基辛格年内二度访华，现身新华三集团总部

IT之家 7 月 13 日消息，英特尔 CEO 帕特・基辛格昨日现身紫光集团旗下新华三集团北京总部，这也是他今年第二度访问中国。

▲ 图源 新华三官微

据新华三官微，紫光集团董事长李滨及紫光股份董事长、新华三集团首席执行官于英涛陪同基辛格参观了新华三望京体验中心并进行深入交流，详细了解新华三的业务布局、市场成绩，软硬件研发实力和解决方案能力，以及双方在计算、存储、网络、安全、云智、终端等领域的合作成果。

据官方介绍，新华三集团是英特尔在中国最重要的客户和合作伙伴之一，也是全球战略生态合作伙伴。在 2023 NAVIGATE 领航者峰会上，新华三正式发布了基于第四代英特尔 ® 至强 ® 可扩展处理器的 H3C UniServer G6 系列服务器，实现通用算力 53% 提升。

在智能终端领域，新华三集团与英特尔共同打造了全球首个 X86 架构下支持双系统（Android 和 Windows）的 8K 高清智慧大屏 —— 新华三云屏，实现了 8K 全链路技术突破，8K 超高清显示、8K 视讯等功能提供极致的交互体验。

新华三还表示，双方还在商用终端、存储、超融合、私有云、云桌面，智能网关、云化 5G 小站等网络通信设备，以及工业互联网和智慧行业解决方案等领域深入合作。基于绿色低碳的发展理念，双方融合英特尔极具性能功耗比的处理器技术、液冷技术和智慧节能方案，携手打造绿色节能的可持续性计算。

IT之家此前报道，基辛格 4 月 12 日现身在北京举行的 2023 英特尔可持续发展高峰论坛，他表示，可持续发展是正在蓬勃发展的中国数字经济的重要组成部分，而中国是全球可持续发展领域的领导者，英特尔期待在可持续发展领域与中国建立深入的合作关系。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。