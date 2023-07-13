腾讯新专利：可显示群消息是否已读，支持群成员自行关闭

IT之家 7 月 13 日消息，日前，腾讯科技（深圳）有限公司公布了一项专利。据国家知识产权局提供的文件显示，该专利申请日为 2022 年 1 月 5 日，公布日为 2023 年 7 月 11 日，发明名称为“消息处理方法、装置、设备、存储介质和程序产品”。

资料显示，该专利研发的背景如下：

随着互联网技术的快速发展，即时通信应用作为用户的会话工具，给用户沟通提供了很大的便利性。即时通信应用在用户沟通的基础上，还提供消息阅读回执功能，以便用户可以方便地了解到自己的会话消息是否被对方阅读。

目前，即时通信应用提供了一个团体级别的开关，以一次性开启或关闭全员的消息阅读回执功能，这种方式，对于在群组会话中发送的会话消息，不能及时、有效地明确群组会话中各个成员对会话消息的阅读状态，导致消息阅读状态获取的效率低下。