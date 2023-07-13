【IT之家开箱】影石 Insta360 X3 鬼灭之刃联名版初体验：对传统运动相机的“降维”打击

要说这几年来最火的日本动漫，那非《鬼灭之刃》莫属了。《鬼灭之刃》精美的画面制作和高燃的打斗场景，还有那不落俗且扣人心弦的故事情节，征服了全世界无数观众的心。

作为超人气 TV 动画，《鬼灭之刃》自然也成为了当下品牌联名的热门对象。就在近期，影石 Insta360 宣布与《鬼灭之刃》达成品牌合作，并发布了全景运动相机 X3 鬼灭之刃联名版。

目前，影石 Insta360 X3 鬼灭之刃联名版已在中国和日本限量开售，定价 3398 元。

此次 X3 鬼灭之刃联名版共推出两款版本，分别为灶门炭治郎款和灶门祢豆子款。

在《鬼灭之刃》作品中的，主角之一的灶门炭治郎是一位善良温柔的少年，左额处有伤疤，也是一位武艺高强的鬼杀队剑士，为了拯救变成鬼的妹妹灶门祢豆子，走上了斩鬼的道路。

灶门祢豆子，颜貌可爱，嘴上总是咬着一只竹筒，因鬼舞辻无惨的血液变成了鬼，害怕阳光平日躲藏在炭治郎身后的箱子里，以理性抑制着作为鬼的本能与炭治郎一同战斗。

灶门祢豆子，截图自 baidu 百科

一、外观设计篇

IT之家这次拿到的，就是灶门祢豆子款。

作为一款定制版新品，祢豆子款 X3 在细节上加入了很多“祢豆子”元素，比如，整体机身以粉色为主色调，机身上印有大面积的经典和服花纹。

在后置摄像头的下方，还有竹筒造型，进一步展现了祢豆子角色的关键形象特征。

而在正面的屏幕下方，还有祢豆子在“鬼化”之后独有的柳纹元素作为点缀。对于任何一位《鬼灭之刃》的观众，看到这些关键元素，都会第一时间联想到祢豆子在动漫中的形象了。

另一方面，灶门祢豆子款 X3 由于整体机身以粉色为主色调，这种偏女性化的配色设计，对女性用户群体非常友好。

近些年来，户外运动中女性占比有着明显上升趋势，诸如徒步登山、户外骑行这类户外运动备受女性群体追捧，而过往的运动相机在设计上通常过于“单调”，又或者偏“男性化”。

灶门祢豆子款 X3 无论是设计还是配色，都非常倾向女性群体，给了她们一个少有的高颜值运动相机选择。毕竟，一台设计出色的产品，看一眼，也是赏心悦目的存在。

讲完了整体外观，再来看看 Insta360 X3 的一些细节上的设计。

首先，X3 的边框被一圈防滑颗粒设计所包括，进一步提升了握持感，同时这些防滑颗粒也加大了阻尼，更防滑，且在产品意外跌落时也提供了进一步保障。

其次，在产品的左右两侧中框上，X3 还集成了麦克风收音、电源键、自定义按键，左侧中框则是充电口，和电池卡口。

X3 采用了电池快拆设计，按住卡扣，即可取出电池，方便户外使用时快速更换电池补电，锂电池容量为 1800mAh。

不过有一点需要注意，X3 的内存卡卡槽竟然也集成在电池仓一侧，这也意味着，如果你要取换内存卡，那么就一定先要取出电池，略显繁琐了一些。

X3 提供了 2.29 英⼨的触摸屏，这在所有的运动相机里，属于“超大屏”了，这块屏幕本身的素质也不错，分辨率和亮度较高，户外使用都完全没问题。

触摸屏内集成了 X3 的一些日常功能，比如选择单镜头还是 360° 全景拍摄，又或者是各种拍摄模式等，屏幕支持触摸，底部同样也有两枚按键，用于交互操作，同时还提供了震动反馈。

X3 的底部提供了 1/4 标准螺口，用于连接三脚架或者是自拍杆。

X3 的前后两颗鱼眼摄像头凸起，有点像两个小半球，因此日常使用时一定要注意镜头的保护了。

X3 的官方配件提供了粘贴式的镜头保护镜，单独售价 129 元。当然，如果你不愿意花这个钱，X3 的产品配件中，也很贴心地提供了一个软布保护套和拭镜布，日常不用时，把产品放在保护套里即可。

这次我们也拿到了 X3 的隐形自拍杆，最高可伸长 114CM。

强烈建议预算多的小伙伴也顺便买了这个配件，比如像无人机一样的户外跟拍，这根隐形自拍杆都能给体验带来非常大的提升。

X3 的尺寸规格为 114mm 长、46mm 宽、33.1mm 厚度，重量为 180g，产品体积不大，但重量要比想象中“沉”一些，但并不会给日常使用造成压力，比如放在衬衣口袋还是单手握持，都是毫无压力的。

X3 的做工还是相当扎实的，毕竟有着裸机 10 米防水的能力。不过，或许是产品太过于“扎实”，X3 机身上的按键都偏硬一些，甚至要稍稍用力才能拿下去，包括充电口的卡扣也是一样。这倒也不算什么缺点，毕竟作为一款户外运动相机，“抗造”才是最重要的。

二、拍摄体验篇

注：上传 gif 图片均有压缩，仅供参考，并不代表真实画质

在配置规格上，X3 前后均搭载全新 1/2 英寸 4800 万像素传感器，可实现 360° 全景运动 HDR 视频拍摄功能，能拍摄画质出众的 5.7K 全景运动 HDR 视频和 7200 万像素全景照片。

除此之外，X3 裸机达到 10 米防水，配合 FlowState 防抖科技，可以满足用户在多元场景下的记录需求。

在体验中，X3 给笔者最大的惊喜，是它的 360° 拍摄能力，过往无论是 vlog 拍摄还是自拍，先要做的都是取景，找一个合适的拍摄角度，又或者是合适的握持角度等。甚至，如果你要多角度取景，你还得配备多个镜头、多个机位，成本高，操作也繁琐。

而有了 X3 之后，拍摄前期这些繁琐的工作已经可以“抛弃”。因为 X3 的 360° 全景拍摄，只需要一台机器，无需找好拍摄角度，你就能获得全景的视频画面。

所以，你只管放心大胆的去拍，后期想要什么画面，什么角度，尽管去通过 App 去全景素材里裁剪即可。

App 中提供了极为丰富的编辑选项

X3 的 360° 全方位记录，不会错过任何精彩瞬间，这本身就是一个极具想象力的事情。也正如此，X3 拥有了比传统运动相机异常丰富的玩法，比如，子弹时间。

搭配影石特有的“子弹时间”配件，只需要将 X3 伸过头顶，然后做 360 度旋转即可，片刻时间，4K 120fps 的子弹时间视频变成现在你面前，电影级慢速大片，让你轻松制霸盆友圈。

其次，一个人自拍，在隐形自拍杆的搭配下，也可以轻松拍出空中视角和第三人称视角，就像是无人机跟拍，一些高难度的动作和角度也可以在后期通过 App 自动生成。

再比如拍照，360° 全景会带来非常奇特的视角，轻松拍摄小行星特效。

还有在抖音很火的小行星效果，X3 无需复杂的操作，开启 360° 拍摄即可实现。

X3 还带来了一个优势，就是全景直播体验。

比如我们在快手、抖音上直播，过往单镜头只能录制一个固定的画面，观众想要看什么，就得博主自己去选择拍摄角度，换句话说主动权不在观众手中。而有了 X3，我们在直播的时候也能 360° 全方位呈现，而观众就如同在观看 VR 视频一样，轻松滑动屏幕，就能呈现出不一样的视角。

X3 本身也提供了手机端和 PC 端 App，比如在手机端的 Insta360 App 上，可借助 AI 创意库中大量丰富炫酷的视频模板，导入素材即可一键拥有电影感大片。

即便你是小白，刚入手 X3 还不太懂玩法，在 App 的 AI 创意库里，X3 也提供了极为丰富的主题模版，比如穿梭延时、魔法天空、天空翻转、移形换影等，各类网红玩法统统都有。

写在最后

经过一段时间的体验，X3 给笔者最大的感受，就是这是一台能够让你激发无线灵感和创意源泉的 360° 全景运动相机。在一定程度上，它甚至还改变了笔者长久以来的拍摄习惯 —— 从先取景到后拍摄，变成了现在的「先拍摄，后取景」。

甚至并不夸张地讲，X3 更像是一台时空记录仪，它记录的不仅仅是眼前当下的单一画面，而是以一个比“平面”更高、更立体的维度，全方位无死角地记录你身边的一切，就像是电影《星际穿越》的五维空间一样，时间变成了固体，可以触摸，可以改变。

这也是影石 Insta360 一直以来的使命：帮助人们更好地记录和分享生活。

X3 将视频记录变成了三维“立体”，而不是传统运动相机单一的平面记录，这无疑就是“降维打击”。

单凭这一点，X3 也足以成为你选择的理由了。

最后，X3 和鬼灭之刃联名，也在一定程度上丰富了运动相机市场的选择，过往提起“运动相机”，大家往往会联想到专业、严肃、小众这些关键词。但是 X3 和鬼灭之刃联名，这个备受当下年轻人喜爱的二次元动漫，为运动相机市场注入了更为新鲜的血液。

总而言之，如果你是一位狂热的户外运动爱好者，是一位 vlog 拍摄者，喜欢用镜头去记录身边的一切，那么 X3 就是你合适的选择。恰巧你又是《鬼灭之刃》的狂热粉丝，那么，你还有什么理由拒绝影石 Insta360 X3 鬼灭之刃联名版呢？

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