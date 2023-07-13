兰博基尼推出混合动力超级赛车 SC63，将参加勒芒 24 小时耐力赛

IT之家 7 月 13 日消息，兰博基尼推出了一款全新的赛车，名为 SC63，将于明年参加世界耐力锦标赛（WEC）和美国赛车锦标赛（IMSA），并挑战著名的勒芒 24 小时耐力赛。

由兰博基尼 CEO 斯蒂芬・温克尔曼和技术总监鲁文・莫尔在英国古德伍德速度节上向大众展示了 SC63，以纪念兰博基尼成立 60 周年和其赛车部门 Squadra Corse 成立 10 周年。这款赛车的名字来源于兰博基尼创立的年份 1963，该车将与丰田、法拉利、保时捷和 Glickenhaus 等品牌在 2024 年 6 月的勒芒 24 小时耐力赛上一较高下。

SC63 基于法国 Ligier 公司提供的底盘打造，这是 Hypercar 组别赛事中可选的四种底盘之一。兰博基尼表示，SC63 体现了该品牌的三大核心理念：混合动力、空气动力学和设计。

SC63 的混合动力系统由一个全新定制的 3.8 升双涡轮增压 V8 发动机和一个统一规格的电动机组成，根据 LMDh（勒芒戴通纳混合动力赛事）规则，其最大输出功率被限制在 671 马力。莫尔说，由于所有车型都使用相同的规格，所以工程重点放在了“可靠性、驾驶性和效率”上。

LMDh 组别赛车的最低重量是 1030 公斤，莫尔没有给出一个官方的数字，但他说尽可能接近这个数字。

IT之家注意到，SC63 的发布也非常重要，因为它标志着兰博基尼电气化战略的一个转折点，该品牌计划在 2024 年推出 Urus 的混合动力版本和 Huracán 电动后继车型。

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