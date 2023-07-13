麦肯锡预计到 2030 年，远程办公兴起将使全球主要城市写字楼价值下跌 8000 亿美元

IT之家 7 月 13 日消息，咨询公司麦肯锡近日发布的一项研究显示，到 2030 年，向远程办公的转变可能会使全球主要城市的办公楼价值损失 8000 亿美元（IT之家备注：当前约 5.74 万亿元人民币）。

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麦肯锡调查了北京、休斯顿、伦敦、纽约、巴黎、慕尼黑、旧金山、上海和东京这九个“超级明星”城市，结果显示，到 2030 年，这些城市对办公空间的需求将比疫情前下降约 13%。

麦肯锡表示，“超级明星”城市是指在世界城市 GDP 和 GDP 增长中所占份额较高的城市。

调查还称，与疫情前相比，目前员工在办公室工作的时间仍然少得多。远程办公似乎促进了人们远离主要城市，部分原因是郊区住房价格更便宜，且人们也逐渐习惯了完整的在家工作模式。

在疫情之后，不少租户都减少了他们的办公空间，一些企业已经转向永久性的混合工作模式。麦肯锡的报告称，需求下降促使租户与业主协商缩短租约，但短期租约可能会让业主更难获得融资。

除了空置率上升之外，全球商业地产公司还面临着其地产估值急剧下降的问题，因为高利率环境下借贷成本飙升迫使投资者寻找更有利可图的途径。

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