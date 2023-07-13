维珍银河将于下月启动第二次商业太空飞行，已积压约 800 名客户

IT之家 7 月 13 日消息，维珍银河今日表示，继 6 月份成功进行首次飞行后，这家太空旅游初创公司将在下个月开启第二次商业飞行。

维珍银河由英国亿万富翁理查德・布兰森创立，是美国少数几家满足商业太空运营和太空旅行需求的太空公司之一，其他公司还有亚马逊 CEO 杰夫・贝索斯的蓝色起源公司和特斯拉 CEO 埃隆・马斯克的 SpaceX 公司。

维珍银河表示，有关机组人员、飞行员和飞行清单的详细信息将于 8 月 10 日在发射窗口期发布。

此前该公司曾介绍，目前已积压大约 800 名客户，每个席位的收费最高为 25 万-45 万美元（IT之家备注：当前约 179.3 万- 322.6 万元人民币），并预计最终该公司会建立一支足够大的太空机队，以实现每天不止一个航班的服务。

IT之家此前报道，维珍银河飞船首次商业太空飞行 6 月 29 日结束，在自主飞行近 14 分钟后安全返回，并成功着陆在美国太空港跑道上。据介绍，维珍银河 VSS Unity 亚轨道太空飞机首次商业载人飞行任务 Galactic 01 的最大飞行速度为 2.88 马赫，最大飞行高度为 85079 米。

受此消息影响，维珍银河股价在盘前交易时段上涨了约 3%，而今年以来已上涨 11%。

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