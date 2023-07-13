迈凯轮推出单座跑车 Solus GT：专为赛道而生，售价超 300 万英镑

IT之家 7 月 13 日消息，迈凯伦推出了一款专为赛道而生的单座跑车，名为 Solus GT，搭载了一台自然吸气的 V10 发动机，最大功率超过 830 马力。

这款车近日在古德伍德速度节上首次亮相，以速度、下压力和圈速记录为设计目标，采用了独特的碳纤维驾驶舱，配备了宽大的封闭式轮毂和巨大的后扰流板。该车采用独特的硬壳式底盘，本身重量不到 1000 公斤，但在完全倾斜时可产生 1200 公斤的下压力。

这款车是基于 2017 年为《Gran Turismo Sport》视频游戏设计的概念车而打造的，现在已在加利福尼亚州蒙特利汽车周上以量产形式亮相。

Solus GT 的动力来自于一台 5.2 升 V10 发动机，转速可达 10,000 转 / 分，输出超过 830 马力和 479 磅-英尺的扭矩。该车采用一台定制的七速序列式变速箱，车辆从静止加速到 62 英里（IT之家备注：约 99.78 公里） / 小时只需 2.5 秒。据迈凯伦称，这款车的最高时速超过 200 英里（约 321.87 公里）/时。

驾驶者坐在一个中央安装、封闭式的驾驶舱内，通过一个类似喷气式飞机的滑动舱盖进入。驾驶舱内有一个赛车风格的固定座椅，根据每个车主的需要定制。还有一个受到一级方程式赛车启发的碳纤维方向盘，以及一个数字后视显示器。

Solus GT 限量 25 台，均已售出，平均售价超过 300 万英镑（当前约 2793 万元人民币），该车的首批交付定于明年开始。

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