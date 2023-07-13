长城汽车与乌兹别克斯坦汽车集团签约，计划年内实现本地化生产销售

IT之家 7 月 13 日消息，长城汽车近日与乌兹别克斯坦汽车集团 ADM 汽车工厂就乌兹别克斯坦市场开发合作正式签署战略合作协议。

基于合作协议，长城汽车旗下产品将在乌兹别克斯坦 ADM 汽车工厂实现本地化生产，该工厂规划 2024 年哈弗品牌产能上万台。

▲ 图源 长城汽车官微

长城汽车欧亚区域总裁张军学表示：“长城汽车将延续产品品类聚焦战略，全面进军乌兹别克斯坦市场，我们将通过燃油及新能源产品，与合作方全面开展本地化合作，挑战哈弗品牌及地产车型 2023 年成功上市销售。”

据长城汽车官微介绍，乌兹别克斯坦作为欧亚区域第二大汽车市场，是计划经济向市场经济转变的成功典范，汽车市场由封闭锁国到逐步开放，市场发展潜力巨大。

长城汽车表示，目前，该公司在中亚市场布局逐步充分，除哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦市场外，乌兹别克斯坦将作为第三个且最重量级的中亚汽车市场全面推进深度开发，加速长城汽车全球化进程发展。

IT之家此前报道，长城汽车总裁穆峰在 2022 年年度股东大会上表示：2024 年，公司将在 PHEV 和 BEV 市场全面发力，力争实现销量 190 万台，净利润 72 亿元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。