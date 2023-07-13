国内最大电化学储能电站在新疆喀什全容量并网投运

IT之家 7 月 13 日消息，新华发电莎车 80 万千瓦光伏 + 20 万千瓦 / 80 万千瓦时储能一体化项目今日在新疆喀什莎车县成功并网投运，该项目由陕西新华水利水电投资有限公司投资建设，配套储能规模 200MW / 800MWh，是目前国内最大的电化学储能电站。

▲ 图源 中国中车官微

据中国中车官微介绍，中国中车为该电站提供了全套储能系统集成设备。该系统由 77 个 2.6MW / 10.4366MWh（9.691MWh）磷酸铁锂电池储能子单元组成，包含 77 个变流升压舱和 154 个储能电池舱。

IT之家从官方获悉，该储能电站位于新疆莎车县光伏发电园区内，应用了先进的系统控制技术，支持海量数据和设备接入，可实现“毫秒级”快速功率及协同控制。

在安全方面，该储能电站通过高稳定性和高安全性系统设计，在极端故障情况下，可保障数据存盘安全；采用基于大数据的故障预测与健康管理，对电池进行全生命周期管理，能有效识别异常、诊断故障、提前预警及维护。同时，在消防安全上应用多级安全保障技术，精准探测烟雾和温度变化，进行多级报警、自动灭火和联动灭火。

储能电站建成投运后，将对整个新疆电网的调峰、调频、调压等功能起到明显支撑作用，进一步提高当地电网的安全稳定性。按照每天一充一放测算，每年可发 2.92 亿度电，减少二氧化碳排放 23 万吨，相当于用电高峰时，50 万居民用户一个月所需电能。

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