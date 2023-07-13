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“玲龙一号”全球首堆核心模块完工，将运往海南进行组装

2023/7/13 22:51:46 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 13 日消息，中核集团今日宣布，全球首个陆上商用模块化小堆“玲龙一号”反应堆核心模块在大连完成出厂验收，即将发运前往海南核电，这标志着小型压水堆机组模块化制造迈出了历史性一步。

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▲ 图源 中核集团官微

据中核集团官微介绍，此次启运的“玲龙一号”反应堆核心模块主要包括压力容器和蒸汽发生器两个关键设备，由中核集团中国核动力研究设计院自主设计和采购，中国第一重型机械股份公司承制，是 100% 的“中国制造”

中核集团表示，“玲龙一号”的设计建造是革命性、突破性的。其最突出的特征是模块化建造，通过单个模块标准化设计、制造，批量化生产，缩短了建造周期，在提高安全性的同时，降低了制造成本。模块式小型堆系统简化、设备尺寸小、运输方便、运行操作更为简便，可根据用户负荷需求，灵活组合规模，滚动开发建设，经济效益显著。

IT之家从官方获悉，“玲龙一号”发电功率 12.5 万千瓦，建成后年发电量可达 10 亿千瓦时，满足 52.6 万户家庭生活所需，同时相当于减少二氧化碳排放 88 万吨，相当于植树造林 750 万棵。其推广应用能够优化能源结构、减少我国化石能源的消耗，大幅促进节能减排，助力实现“双碳”目标。

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关键词：中核集团玲龙一号核反应堆

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