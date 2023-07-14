苹果 iOS / iPadOS 17 首个公测版新功能 / 新特性汇总：优化双卡双待等

IT之家 7 月 14 日消息，苹果日前发布了 iOS / iPadOS 17 首个公测版本，在整合面向开发者的 Beta 3 更新之外，还引入了一些新的功能 / 特性。

IT之家综合国外多家媒体报道，汇总信息如下：

保存全屏截图

苹果在 iOS 16 系统中，允许用户在 Safari、备忘录和地图等应用程序中截取屏幕截图，并将整页内容或滚动内容保存为 PDF 文档。

苹果在 Beta 3 和新的公测版中，还在全屏截图中添加了“Save to Photos”选项，增强了灵活性。

优化双卡双待支持

苹果 iOS / iPadOS 17 优化了对双卡双待的支持，可以根据 SIM 排序短信，为不同 SIM 卡设置独立的铃声，在回拨未知号码时选择 SIM 卡的能力等等。

为印度用户支持双语 Siri

印度用户通常会将英语与选定的印度语言（包括印地语，泰卢固语，旁遮普语，卡纳达语和马拉地语）混合使用，向 Siri 提问。

苹果在 iOS / iPadOS 17 公测版中优化了 Siri，支持用户使用双语向 Siri 提问。

此外更新内容还有：

iOS 上支持泰米尔语、泰卢固语、卡纳达语和马拉雅拉姆语的音译。通过此次扩展，苹果现在支持 10 种印度语言。

用户升级 iOS 17，iPadOS 17 和 macOS Sonoma 之后，在电子邮件之外，可以使用电话号码登录 Apple ID。

内置 Punjabi 词典，用于获取跨平台的单词和短语的定义。

用户将能够在通话记录部分看到最多 2000 个通话，其中包括 Facetime 和 WhatsApp 通话。

在 iPad 上按已知和未知发件人过滤邮件。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。