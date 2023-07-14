京东无线宝一代设备大规模故障：第三方员工恶意破坏，恢复时间待定

IT之家 7 月 14 日消息，京东无线宝官方发布公告，表示第三方服务商员工恶意破坏一代无线宝云平台及路由 ROM 上的应用，导致一代设备出现大规模故障，如 App 失联、智能加速服务异常等。无线宝团队已组织技术人员进行修复，具体恢复正常的时间仍未确定。

IT之家附事情经过：

2023 年 7 月 8 日下午，京东云无线宝检测到一代设备批量出现问题，故障现象：App 失联、智能加速服务异常或者丢失等。出现故障后，团队立即启动故障排查程序，确认故障原因为：第三方服务商员工利用职务之便，恶意破坏一代无线宝云平台及路由 ROM 上的应用所致。确定故障原因后，京东云无线宝团队立刻组织技术人员进行修复，同时联系供应商寻求更有效的恢复手段，因程序和数据的损坏非常严重，短期内难以恢复。 2023 年 7 月 10 日至今，京东云无线宝全力组织内部技术人员进行服务程序修复以及数据恢复同时就第三方服务商的行为及严重后果提起法律程序，追究服务商的法律责任。

官方表示，当前路由器网络可以正常使用，无线网络的使用不受影响。对于后续处理，官方称：“由于此次事件发生突然，且问题复杂涉及面广，因此团队正在对后续的处理方案进行评估，最终确认后将及时公布。”

据了解，本次故障仅发生在无线宝一代设备上，因历史原因一代设备的后端服务平台独立运行，与其他无线宝设备管理分开，无线宝其他型号设备运行稳定，不会受到任何影响。

据了解，京东云无线宝是京东云旗下带有边缘计算功能的智能云路由品牌，基于边缘计算、人工智能技术以及京东 Joylink 互联协议，让各类智能硬件和应用服务跨界无缝连接。

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