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首页 > 智车之家>新能源汽车

零跑 7 月购车福利：选装基金最高 3000 元 / 台，送充电桩 / 家充服务包

2023/7/14 9:32:27 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 14 日消息，零跑全系车型 7 月均有多重购车福利，包括但不限于赠送选装基金、置换补贴、金融贴息、增换购补贴等，限 7 月 1 日-31 日缴纳定金且最终实现交付的用户

IT之家附车型福利：

23 款 C11

缴纳 5000 元定金可享受：

  • 选装基金 3000 元 / 台

  • 他品（指非零跑品牌汽车）置换补贴 3000 元 / 台

  • 最高 8000 元 / 台金融贴息

  • 本品增换购补贴 6000 元 / 台

  • 选配“全配套装”即享升级品牌轮胎

  • 赠送充电桩（不含安服务）

售后权益：

  • 首任车主（非营运）终身免费三电质保

  • 赠送 1 年车机娱乐流量（4G / 月）

  • 车机基础流量终身免费

C11 增程

缴纳 5000 元定金可享受：

  • 选装基金 3000 元 / 台

  • 他品（指非零跑品牌汽车）置换补贴 4000 元 / 台

  • 最高 8000 元 / 台金融贴息

  • 本品增换购补贴 6000 元 / 台

  • 950 元 / 台交强险优惠券

  • 选配“全配套装”即享升级品牌轮胎

  • 赠送家充服务包，包括充电桩和安装服务

售后权益：

  • 首任车主（非营运）终身免费三电质保

  • 赠送 1 年车机娱乐流量（4G / 月）

  • 车机基础流量终身免费

23 款 C01

缴纳 5000 元定金可享受

  • 选装基金 2000 元 / 台

  • 他品（指非零跑品牌汽车）置换补贴 3000 元 / 台

  • 最高 8000 元 / 台金融贴息

  • 本品增换购补贴 6000 元 / 台

  • 赠送充电桩（不含安服务）

售后权益

  • 首任车主（非营运）终身免费三电质保

  • 赠送 1 年车机娱乐流量（4G / 月）

  • 车机基础流量终身免费

23 款 T03

缴纳 5000 元定金可享受：

  • 尾款抵扣券 2000 元 / 台

  • 最高 2000-3000 元 / 台金融贴息（200 轻享版除外）

  • 赠送家充服务包，包括充电桩和安装服务

售后权益

  • 首任车主（非营运）终身免费三电质保

  • 赠送 1 年车机娱乐流量（4G / 月）

  • 车机基础流量终身免费

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关键词：零跑汽车零跑C11

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