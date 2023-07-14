世卫组织：阿斯巴甜可能致癌，每日允许摄入每公斤体重 40 毫克

IT之家 7 月 14 日消息，7 月 14 日，国际癌症研究机构（IARC）、世界卫生组织（WHO）、粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）公布了无糖甜味剂阿斯巴甜对健康影响的评估结果。

国际癌症研究机构援引对人类致癌性的“有限证据”，将阿斯巴甜归为可能对人类致癌之列（国际癌症研究机构第 2B 组），联合专家委员会重申其每日允许摄入量为每公斤体重 40 毫克。

2016 年，世界卫生组织和粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会确定的阿斯巴甜每日允许摄入量为每公斤体重 0-40 毫克，因此联合专家委员会得出结论，称“所评估的数据表明，没有充分理由改变这一数据”。

假设没有其他方面的食物摄入，对一位体重 70 公斤的成人来说，每天饮用 9-14 罐以上含有 200-300 毫克含阿斯巴甜的减肥软饮料，才会超过每日允许摄入量。

世卫组织营养和食品安全司司长 Francesco Branca 博士指出：

癌症是全球主要死因之一。每年，每 6 人中就有 1 人死于癌症。人类正在不断扩大科学探索，评估癌症的可能诱发或促进因素，以期减少患病数和人类死亡。对阿斯巴甜的评估表明，虽然在常用量方面安全性不是主要问题，但已对潜在影响作了描述，需要通过更多更好的研究来进行调查。

IT之家附世界卫生组织对阿斯巴甜的介绍如下：

阿斯巴甜是一种人造（化学）甜味剂，自 20 世纪 80 年代以来广泛用于各种食品和饮料制品，包括减肥饮料、口香糖、明胶、冰淇淋、酸奶等乳制品、早餐麦片、牙膏和止咳药水和维生素咀嚼片等药物。

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