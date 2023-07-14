HTC 推出 A104 / A102 平板电脑，搭载紫光展锐 T606 / 联发科 Helio G85 芯片

IT之家 7 月 14 日消息，HTC 公司近期悄然推出了两款平板电脑产品，型号分别为 A104 和 A102，均定位入门级产品。

▲ HTC A104

HTC A104 正面配备一块 10.36 英寸的 IPS LCD 面板，分辨率为 2000 x 1200 像素，前后均配备了 500 万像素镜头，预装 Android 13 操作系统。这款新品搭载了紫光展锐 T606 处理器，内置 7000mAh 电池，提供 8GB RAM 以及 128GB 存储空间。

▲ HTC A102

HTC A102 则配备了 11 英寸 IPS LCD 面板，分辨率与 HTC A104 面板一致。该产品正面配备 800 万像素镜头，后置 2000 万像素镜头并配有 LED 闪光灯，预装 Android 12 操作系统，搭载联发科 Helio G85 处理器，电池容量达到 8000mAh。该设备提供 4 GB 的 RAM 和 128 GB 的内部存储空间。

▲ HTC A102

另外，这两款平板电脑还有一部分相同配置，如 SIM 卡支持、4G LTE、双频 Wi-Fi、蓝牙 5.0、microSD 卡插槽和 USB-C 端口。

HTC A102 和 HTC A104 现已在俄罗斯上市，售价分别为 20990 卢布（IT之家备注：当前约 1667 元人民币）和 17730 卢布（当前约 1408 元人民币），两款产品均只提供一款配色，前者为银色，后者为黑色。

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