HTC 推出 A104 / A102 平板电脑，搭载紫光展锐 T606 / 联发科 Helio G85 芯片

IT之家 7 月 14 日消息，HTC 公司近期悄然推出了两款平板电脑产品，型号分别为 A104 和 A102，均定位入门级产品。
HTC A104 正面配备一块 10.36 英寸的 IPS LCD 面板，分辨率为 2000 x 1200 像素，前后均配备了 500 万像素镜头，预装 Android 13 操作系统。这款新品搭载了紫光展锐 T606 处理器，内置 7000mAh 电池，提供 8GB RAM 以及 128GB 存储空间。
HTC A102 则配备了 11 英寸 IPS LCD 面板，分辨率与 HTC A104 面板一致。该产品正面配备 800 万像素镜头，后置 2000 万像素镜头并配有 LED 闪光灯，预装 Android 12 操作系统，搭载联发科 Helio G85 处理器，电池容量达到 8000mAh。该设备提供 4 GB 的 RAM 和 128 GB 的内部存储空间。
另外，这两款平板电脑还有一部分相同配置，如 SIM 卡支持、4G LTE、双频 Wi-Fi、蓝牙 5.0、microSD 卡插槽和 USB-C 端口。
HTC A102 和 HTC A104 现已在俄罗斯上市，售价分别为 20990 卢布（IT之家备注：当前约 1667 元人民币）和 17730 卢布（当前约 1408 元人民币），两款产品均只提供一款配色，前者为银色，后者为黑色。
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