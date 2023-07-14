亿航智能将在深圳推出 EH216-S 自动驾驶飞行器空中旅游观光体验服务

IT之家 7 月 14 日消息，智能自动驾驶飞行器科技企业亿航智能与深圳市宝安区政府签署合作备忘录，双方将在城市空中交通（UAM）领域开展全面战略合作，落地 EH216-S 载人自动驾驶飞行器完成型号合格认证后的商业运营。

IT之家从亿航智能官方了解到，亿航智能将在深圳的地标商圈欢乐港湾打造首个城市空中交通运营示范中心，推出 EH216-S 自动驾驶飞行器的空中旅游观光体验服务。

同时，亿航智能未来将在宝安区落地 EH216-S 组装交付中心、研发测试中心以及维修保障中心，保障本地的 UAM 运营服务。

目前，深圳已印发《低空经济产业创新发展实施方案（2022—2025 年）》，并把《深圳经济特区低空经济产业促进条例》纳入深圳市的重点立法项目。

宝安出台了 10 条政策，力争在 2025 年前新增 5 家以上国家、省市级创新平台，建设 100 个以上低空飞行器起降平台，50 条以上无人机航线，深圳⇋珠海往返 eVTOL 航线有望于今年 10 月首飞。宝安已形成较为完整的低空经济产业链，包括无人机、飞行器制造、航空电子、卫星导航、飞行器材料和小型测试场地、软件开发等领域。

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