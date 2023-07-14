消息称火狐浏览器 Firefox 已初步支持 RTX 视频超分辨率技术

IT之家 7 月 14 日消息，谷歌在今年 2 月发布的 Chrome 110 稳定版更新中，引入了对英伟达 RTX 视频超分辨率技术（VSR）的支持。Mozilla 内部正推进火狐浏览器 Firefox 更新，初步支持 VSR 技术。

Mozilla 基金会和英伟达官方并未官宣集成 VSR 技术，不过内部知情人士已透露了相关进展，表示目前仍处于起步阶段，用户真正上手还需要一段时间。

要在 Firefox 中启用 VSR，请转到应用程序设置并在搜索栏中键入 about：config。之后，在“设置”选项卡中，您需要找到“gfx.webrender.super-resolution.nvidia”参数并将其值设置为“True”。

IT之家注：英伟达在 CES 2023 GeForce Beyond 直播中宣布了这个新的 RTX 视频超分辨率（RTX Video Super Resolution）技术，堪称视频播放领域的 DLSS。

据介绍，RTX 视频超分辨率功能使用 AI 通过删除块状压缩伪影和提高视频分辨率，来提高在浏览器中观看任何视频的质量。该技术可提高视频的锐度和清晰度，可在高分辨率显示器上以原始分辨率观看在线内容。

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