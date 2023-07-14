小米 RedmiBook Pro 笔记本新品“下周见”，定价 5000 元档

IT之家 7 月 14 日消息，小米 Redmi 手机官方账号转发卢伟冰微博，并评论称“新品下周见”，预计 Redmi 轻薄本新品将于下周开启预热。

卢伟冰称，全新 RedmiBook Pro 进行了“大幅升级”，并号称是“5000 元档旗舰轻薄本的高性能担当”。

2022 款 RedmiBook Pro 14/15 于去年 3 月发布，并在今年 2 月推出了更新产品。RedmiBook Pro 14 升级搭载英特尔酷睿 i5-12500H 处理器，RedmiBook Pro 15 增强版搭载 12 代酷睿 H45 处理器 i5-12500H。在此之后，RedmiBook Pro 迟迟没有推出迭代产品。

2023 款 RedmiBook Pro 可以参考上代的 RedmiBook Pro 15，该产品搭载了 12 代英特尔酷睿 H 系列处理器，可选 i5-12450H 和 i7-12650H。显卡可选 RTX 2050，内存为 LPDDR5-5200，SSD 为 PCIe 4.0 规格。

RedmiBook Pro 15 2022 款配备 15 英寸的 3.2K 显示屏，支持 90Hz 刷新率、100% sRGB，支持智能感光和 DC 调光，屏幕比例为 16:10。接口方面，该产品配备了雷电 4、USB-C、HDMI 2.0 以及高速 SD 卡插槽。

▲ Redmi Book Pro 15 2022 款

据IT之家此前报道，Redmi K60 Ultra 手机、Redmi Pad 2 平板均已通过国家质量认证，预计这两款产品会同 RedmiBook Pro 新品一同亮相，感兴趣的朋友可以关注一下。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。