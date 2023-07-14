滴滴青桔与京东科技战略合作，共建两轮车充换电补能网络

IT之家 7 月 14 日消息，滴滴青桔与京东科技达成战略合作并签署协议，双方将在新能源出行终端充换电、共享两轮多场景应用、线上零售等业务领域展开合作。

▲ 图源滴滴青桔官网，下同

此次合作，滴滴青桔换电将赋能京东科技在产品和运维方面的能力建设，整合换电及共享两轮资源，将京东换电云客户的服务范围，由物流场景扩大至园区及 C 端场景的全覆盖。

滴滴青桔 CEO 王文清表示，通过与京东科技的运营合作，将进一步扩大青桔电单车与换电服务的 B 端应用场景。青桔将在京东的充电场站、物流园区、道路站点等多场景铺设智能换电柜，形成“通勤 + 物流 + 场站”的一体化电动车补能网络，可有效提升充换电业务的便捷性和时效性。

京东集团副总裁、京东科技产品与解决方案总裁高礼强表示，数智化补能网络作为产业数字化转型方法，正加速深入交通物流、数智能源、数智产业互联、零碳园区、城市等产业场景。希望可以和滴滴青桔共同拓展物流换电场景，并且期待能够在物流场景之外进一步打造生态产品方案。

IT之家注：“青桔”单车为滴滴自有共享单车品牌，于 2018 年上线，目前在全国多个城市推出了共享单车和共享电动车业务。

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