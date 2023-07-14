阿维塔 12 通过工信部申报：品牌首款中大型轿车，华为提供电机

IT之家 7 月 14 日消息，日前，工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 373 批），阿维塔品牌的首款轿车车型 —— 阿维塔 12 通过本次申报。

申报信息显示，新车定位中大型轿车，长宽高分别为 5020/1999/1460mm，轴距 3020mm。从车身外观可以看出，新车沿用了不少阿维塔 11 的家族设计，配有视觉效果一体化的长条状日间行车灯，从车头两端一直延伸到车辆下包围，形成“U”字形。

该车尾部采用了类似掀背门的大开口设计，似乎取消了传统意义上的后挡风玻璃。

此外值得一提的是，工信部公告中亮相的车型搭载了电子后视镜，同时也提供了传统后视镜供用户选择。同时，新车提供 4 种轮辋样式、运动套件和后排隐私玻璃等可选配件。

动力方面，新车搭载由华为技术有限公司提供的驱动电机，提供 195kW / 230kW 两种功率可选，电池由四川时代新能源科技有限公司提供。

IT之家此前报道，阿维塔 CEO 谭本宏曾表示，阿维塔首款中大型轿车将于 9 月 30 日发布。新车将搭载华为高阶智驾系统 ADS 2.0，并有望匹配原生华为鸿蒙 OS 车机操作系统，消息称有望于年内上市。

长安汽车此前表示，到 2025 年将推出 27 款全新新能源产品，包括 6 款深蓝车型、4 款阿维塔车型，其中也包括阿维塔 12。

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