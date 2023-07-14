三六零：预计上半年较同期减亏 42.21%，主营业务基本实现盈亏平衡

IT之家 7 月 14 日消息，三六零公司发布 2023 年半年度业绩预告称，预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 -2.3 亿元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 -2.5 亿元。

▲ 图源 三六零公司

三六零宣称，公司内部积极推进各项经营举措，在公司整体毛利率与上年同期相比基本持平的情况下，2023 年半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期减亏 42.21%，2023 年第二季度亏损约 0.44 亿元，同比大幅减亏 92.9%，实现营业总收入约 45.7 亿元，较上年同期下降约 2.5 亿元，同比减少约 5.19%，略有下降。

相较于 2022 年半年度营业总收入同比降幅 14.16 %，三六零表示“2023 年半年度营业收入下降幅度收窄，第二季度实现营业收入约 26.04 亿元，同比增长 13.32%”。

▲ 图源 三六零公司

IT之家同时发现，三六零在报告中宣称，主要因部分合联营企业亏损较大所致，剔除投资损益及公允价值变动损益造成的共计 -2.3 亿元的影响后，公司主营业务基本实现盈亏平衡。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。