IT之家 7 月 14 日消息,奥海近日推出了新款 PD3.1 快充套装,包含 140W 氮化镓充电器和 C to C 数显快充线,目前已上架电商平台开售,到手价 579 元。

IT之家汇总该款套装参数详情:

奥海 140W 氮化镓充电器配备折叠插脚方便携带,据官方介绍内部采用苹果 PI 原生芯片,体积相较于常规 140W 充电器减少了 28.54%。

该款氮化镓充电器配备 2C1A 共 3 个 USB 快充接口,USB-C 支持 PD3.1 协议 140W 快充,双 USB-C 支持功率盲插;充电器自带快充指示灯,方便用户直观判断充电器的工作状态,支持 UFCS 融合快充,可以同时为 3 台设备充电。

奥海 100W C to C 快充线采用编织线身,1.2 米长度;自带数显表和快充指示灯,可以清楚地了解到充电功率大小。

