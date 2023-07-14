天龙三号大型液体运载火箭发布：起飞推力 770t，一子级可回收

IT之家 7 月 14 日消息，我国商业航天公司“天兵科技”今日正式发布了天龙三号大型液体运载火箭，公布了该火箭的一些具体参数。

天龙三号火箭直径 3.8 米，总长 71 米，起飞质量 590t，起飞推力 770t，近地轨道运力 17t，太阳同步轨道运力 14t；火箭采用不锈钢 3D 打印发动机、液氮汽化增压、过冷液氧、过冷煤油、气动分离等 30 余项新技术，性价比大幅提升；同时天龙三号一子级配备栅格舵和回收支腿，具备重复使用功能，可自主返回。

▲ 图源天兵科技官方公众号

天兵科技表示，天龙三号作为国内商业航天领域首款大型液体运载火箭，具备“高可靠、高性能、低成本、快响应”特点，其采用天兵科技自研的天火十二液氧煤油火箭发动机，单台海平面推力 110t，为国内民营最大推力液体火箭发动机，目前已完成多次全系统长程热试车。

▲ 图源天兵科技官网

据介绍，天龙三号火箭计划于 2024 年 5 月完成首飞，后续将具备每年 30 发以上的商业发射服务能力。面对 300 千克到 500 千克重的卫星，天龙三号火箭可一次性搭载 30 到 60 颗卫星，发射费用可有效降至 SpaceX“猎鹰 9”火箭的价格水平。

据IT之家此前报道，今年 4 月，天兵科技自主研制的天龙二号中型液体运载火箭首飞成功，一举打破全球 20 多年来私营液体火箭首飞皆失利的世界级航天“魔咒”。

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