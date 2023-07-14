比亚迪“个性化”子品牌方程豹汽车 LOGO 公布

IT之家 7 月 14 日消息，7 月 14 日，比亚迪旗下主打“个性化”的全新子品牌 —— 方程豹汽车正式发布品牌 LOGO。
官方对此标识的解释如下：
该标识的内涵，源于驱动每个人内心不竭觉醒与生长的能量，从数学中萃取星形线、双纽线函数图形等元素和结构灵感，勾勒出方程豹强烈、硬朗而富有未来感的极致图腾，以“方程”的秩序之美融合“豹”的感性之力，构建强大“豹力之源”的锋芒呈现。
整体 LOGO 形态如翻涌云海、连绵山峦，亦如心动曲线、激荡电流，体现出方程豹品牌将带给用户的“电”之上的心动体验，和无限辽阔的生活图景。
此外据官方介绍，方程豹将具有“强悍 —— 冲击力”“野性 —— 原始力”“稳健 —— 安全力”“迅猛 —— 反应力”“个性 —— 吸引力”“美学 —— 时尚力”六大“豹力之源”。
IT之家此前报道，比亚迪汽车上月申请注册多个“方程豹”、“FANG CHENG BAO”、“仰望”、“YANGWANG”文字及图形商标，国际分类涉及运输工具、科学仪器、通讯服务等，其中就包括一款声波状 LOGO，被猜测为方程豹汽车 LOGO“提前泄露”。这次最终定稿的 LOGO 正式亮相，可发现其与此前申请注册的商标基本吻合。
方程豹首款车型已经多次身披官方伪装多次亮相。新车定位硬派 SUV，聚焦越野等多场景，将搭载全新混动平台 DMO、云辇-P 智能液压车身控制系统等配置，年内正式发布。该车伪装配有数字“2318”，意指其配有双电机、三把锁、一个全新平台，有望 8 月首发亮相。
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