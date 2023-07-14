比亚迪“个性化”子品牌方程豹汽车 LOGO 公布

IT之家 7 月 14 日消息，7 月 14 日，比亚迪旗下主打“个性化”的全新子品牌 —— 方程豹汽车正式发布品牌 LOGO。

官方对此标识的解释如下：

该标识的内涵，源于驱动每个人内心不竭觉醒与生长的能量，从数学中萃取星形线、双纽线函数图形等元素和结构灵感，勾勒出方程豹强烈、硬朗而富有未来感的极致图腾，以“方程”的秩序之美融合“豹”的感性之力，构建强大“豹力之源”的锋芒呈现。

整体 LOGO 形态如翻涌云海、连绵山峦，亦如心动曲线、激荡电流，体现出方程豹品牌将带给用户的“电”之上的心动体验，和无限辽阔的生活图景。