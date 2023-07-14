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绿米智能家居 Aqara Home App 4.0 上线，海量自动化模板一键应用

2023/7/14 15:38:59 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 14 日消息，绿米 Aqara 今日官方宣布 Aqara Home App 4.0 上线，带来更多元的个性化体验，用户可前往应用商城搜索更新或下载体验。

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IT之家附主要升级内容：

  • 全新主题广场上线，用户可将喜欢的照片作为自定义壁纸。

  • 支持一键生成专属房间看板，操控设备再无需耗时查找

  • 优化设备状态总览，全屋设备工作状态、是否异常一览便知

  • 花样多变的设备卡片，全屋照明、温控、能耗统一管理一目了然，更易操控。

  • 海量自动化模板一键应用，简单无门槛自动化、场景支持分组排序一目了然，轻松管理。

  • 最高可存储 30 天事件视频，不错过任何重要事件，录像从传输到存储全程加密。

  • 设备卡片样式栅格化，根据 Pad 端屏幕大小自适应调整布局和大小。

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Aqara Home 是一款智能家居控制的应用程序，用户可通过该应用控制 Aqara 设备，查询设备状态，例如调整灯光亮度，查询耗电量，监测温度，湿度和大气压，检测漏水，检测人体移动等。可设置场景，实现自动化控制多个设备，例如定时自动开关插座，自动开灯等。

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关键词：绿米AqaraAqara Home

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