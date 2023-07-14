AITO 问界 M7 智驾版汽车申报信息公开：新增五座、搭载华为 ADS 2.0

IT之家 7 月 14 日消息，根据工信部公示的第 373 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，公开了 AITO 问界 M7 智驾版的申报信息。

本次共申报双电机智驾版、标准版单、双电机版三种车型，其中最值得关注的是问界 M7 智驾版，和此前 M5 智驾版相同，在车顶安装了激光雷达，增加了 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，进一步提高了驾驶辅助功能。

官方表示，配合高性能计算平台以及拟人化算法，不仅能实现对静态目标的全场景、全天候感知，还能识别通用障碍物白名单之外的多种物体，结合道路拓扑推理网络，实现有图无图都能开。

外观方面问界 M7 智驾版前脸变化不大，车身尺寸为 5050*1945*1760mm，轴距 2820 毫米。在常规六座的基础上，还推出了五座车型，进一步释放了后排空间。

动力方面，依旧是增程式动力，1.5T 发动机最大功率 112kW，比现款有小幅度提升。

IT之家从申报车型中获悉，动力电池均来自宁德时代的三元锂电，有后驱和四驱动力，四驱版前后电机峰值功率分别为 130/200kW，后驱版则配备了 200kW 单电机。

问界 M7 智驾版亮相之外，2023 年改款问界 M7 的申报信息也公开了，最明显的变化就是引入了华为的 ADS 智驾系统，此外也新增了五座版本，预估上市后会和理想 L7 正面竞争。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。