美商海盗船推出 NIGHTSABRE 无线游戏鼠标和 K65 Pro 迷你机械键盘

IT之家 7 月 14 日消息，美商海盗船推出新款 NIGHTSABRE 无线游戏鼠标和 K65 Pro 迷你机械键盘。

硬件配置方面，该款鼠标搭载美商海盗船 MARKSMAN 传感器，支持 26000 DPI，650 IPS 和 50g 重力加速，玩家可自行选择 DPI 值；机身自带快速点击按键，据官方称可消除反弹延迟。

海盗船 NIGHTSABRE 无线游戏鼠标共配备了 11 个按键，官方提供 5 个板载文件可供使用；据官方介绍，该款鼠标延迟低于 1ms，支持蓝牙和有线使用方式。

续航方面，该款鼠标可连续使用 100 小时，支持快充，充电 15 分钟即可使用 20 小时；机身自带七处 RGB 照明区域，支持在驱动中自定义，该款鼠标售价 169.99 美元（IT之家备注：当前约 1217 元人民币）。

美商海盗船 K65 Pro 迷你机械键盘采用 65% 布局设计，按键侧面自带额外功能显示，方便用户快速查找；自带 USB-C 接口，采用线体分离设计；支持 RGB 灯效和最多 50 个 RGB 配置文件。

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