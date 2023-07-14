【IT之家评测室】荣耀手表 4 体验：“一表双待”+“长续航”+“999 元”= 真香表

在 7 月 12 日晚的荣耀 Magic V2 暨全场景新品发布会上，荣耀手表 4 正式发布，售价 999 元。

作为荣耀手表家族的新品，荣耀手表 4 和过往的荣耀手表都不太一样 —— 设计采用了流行的“小方表”造型，同时支持了 eSIM 通信能力，这款产品在荣耀 MagicRing 信任环技术的加持下，竟然还业界首发了“一表双待”解决方案。更重要的是，荣耀手表 4 还宣称能够实现 10 天长续航，这对于一款 eSIM 手表来说，无疑是“革命性”的。

那么荣耀手表 4 的体验究竟如何？又能否给当下的看似很卷但又有些“乏味”的智能手表市场带来不一样的体验？我们一起进入评测体验。

一、设计篇

荣耀手表 4 提供了三款配色，包括晨辉金、云水蓝和曜石黑。

IT之家拿到的是云水蓝配色，坦诚来讲，荣耀手表 4 的整体设计和配色都是非常“年轻化”的，和此前发布的荣耀手表 GS3 相比，后者更为商务。

荣耀手表 4 并没有太多的“商务稳重感”，反而更加的年轻，特别是IT之家拿到的“云水蓝”配色，淡蓝色的硅胶表带上印有荣耀和“GO BEYOND”的涂鸦，可能更适合学生党。

所以习惯“穿上西装把头发梳成大人模样”的同学们，更推荐稳重且百搭的“曜石黑”配色。

另外一点，荣耀手表 4 的表带卡扣采用的还是塑料材质，略显廉价了一点，也希望荣耀后期能针对荣耀手表 4 带来更多风格、材质表带选择。

从产品的定位来看，荣耀手表 4 本身就是一款偏年轻化的产品，那就一定要贴合年轻人的设计喜好了，比如当下流行的小方表设计。

荣耀手表 4 采用了 6 系铝合金中框，金属质感非常细腻，右上角是一颗金属按键，且按键边缘采用了高光切角。下方长条是扬声器开孔。

中框左侧则是一个麦克风收音开孔。整个金属中框造型圆润、简约，圆角设计让观感很“柔和”。

荣耀手表 4 采用了 1.75" 英寸的 AMOLED 屏幕，分辨率为 390*450，PPI 达到了 340，支持自动亮度，亮度数据暂不清楚，但就笔者的体验来看，户外使用毫无压力。

这块屏幕的显示素质也是相当不错的，色彩艳丽，且屏幕玻璃采用了 2.5D 的设计，完美衔接在同样圆润的中框之上。

屏幕就像是杯子里的水倒满，流体边缘满而不溢，形成了一种充满张力的曲面。屏幕内的内容也是“呼之欲出”，观感非常通透。

除了给这块屏幕设计打个高分外，也要给荣耀手表 4 的整机重量和佩戴舒适度打一个高分。官方数据显示荣耀手表 4 的整机尺寸为 45.3 mm×39.1 mm×11.2mm，重量则仅为约 32g（不含表带的重量），介于大多数智能手表和手环之间。

戴在手上没有太强烈的“异物感”，略微放松表带，晚上睡觉佩戴也是毫无压力的。

荣耀手表 4 底部为黑色，其搭载了自研的光学微透镜阵列，但很遗憾，没有用上无线充电，依旧是磁吸顶针充电口。

不过，就笔者近期的体验来看，磁吸充电倒也不算什么问题，因为荣耀手表 4 的续航真的很强，远不至于频繁充电，即便是短途出差，也无需带着磁吸充电器。

当然，笔者还是很希望有无线充电功能的，毕竟，买的无线充电板只给手机充电，有点“浪费”啊。

二、“一表双待”体验篇

作为荣耀 2023 年首款发布的智能手表，荣耀手表 4 首次将 MagicOS 引入智能手表生态。

据官方介绍，荣耀手表 4 能同时支持手机上两张卡的电话、短信和消息通知。

遇到手机副卡来电的场景，荣耀手表 4 能弹出未接来电的通知消息，可以通过荣耀手表 4 的 eSIM 通话功能，对副卡来电进行实时回电。官方表示，荣耀手表 4 也是安卓手机厂家首个实现手机双卡来电通知信息同时接收功能的产品。

手表支持“一表双待”，这绝对不是“噱头”卖点，实用性相当之高。

举一个最最简单的场景，很多安卓用户常年都是双卡，但是 eSIM 手表目前只支持一个号段开通，也就是说，在一些脱离手机的场景下（比如跑步、足球、运动，手机不在身边），eSIM 手表只能接受一个号段的来电，另一个号段就只能处于“失联”状态。

就以笔者自己来说，我有一个工作号和一个家庭号，但只给工作号开通了 eSIM，有时候去钓个鱼、打个球，手机放在车上，戴着的手表就只能接听工作号的来电。

这是问题是无解的，除非 —— 愿意买两台 eSIM 手表，给两个卡号都开通 eSIM，但这显然是不合常理的。

所以说，“一表双待”也绝不是伪需求，或者小众需求，它的需求是一直存在的。

那么荣耀手表 4 又是如何解决这个需求的呢？

首先，你只需要给一个号段（主卡）开通 eSIM（每月 10 元，App 端即可开通），开通之后，在手表设置中开启“远场消息”功能。在手机和手表断开连接的情况下，由于主卡开通了 eSIM，所以我们可以通过荣耀手表 4 进行独立的电话、短信功能。

而手机上的副卡，来电话或者是短信，这时候荣耀手表 4 也能收到通知提醒。

需要说明的是，这种“提醒”是以通知的形式存在。

副卡短信通知

比如，手机副卡来电，此时荣耀手表 4 无法接听，当来电挂断之后，此时荣耀手表 4 会出现“未接来电”提醒，并带有“手机”标识。

此时我们可以通过荣耀手表 4 的 eSIM 功能（主卡）进行回拨来电。

副卡短信、电话通知

短信也是同理。但短信有点不一样 —— 手机副卡收到短信，荣耀手表 4 同步收到短信，手表端回复短信（快捷回复短语），此时对方收到的短信，发送人仍是“副卡”。

手表回复副卡短信

需要强调的是，上面说的这些内容以及实测，都是基于脱离手机独立使用，即手表和手机断开蓝牙连接。

经过实测，荣耀手表 4 也能收到手机副卡的电话、信息通知，具备了和手机一样的“双卡双待”的体验，荣耀手表 4 做到了真正的脱离手机，独立使用，即便你是双卡用户，也会保证你的双卡在线。

三、综合体验篇

作为一款 eSIM 手表，荣耀手表 4 的续航表现也是非常令人满意的，官方数据显示，荣耀手表 4 在 eSIM 典型场景下连接荣耀手机使用，最长续航可达 10 天。在 24 小时全天候 eSIM 独立使用场景下，荣耀手表 4 的续航能够达到 3 天 +。

就IT之家的实际体验来看，这个数据水分并不大，比如，在健康检测全开，以及息屏常亮开启、eSIM 独立开启的情况下，一晚上（10 个小时左右）仅耗电 14% 左右，这个表现要比一些一天一充的 eSIM 手表强不少。

据了解，荣耀手表 4 搭载了自研的电源管理系统，采用了三芯架构设计，当荣耀手表 4 蓝牙连接手机时，其中一个协处理器会停止工作，在灭屏状态下仅一个协处理器工作，主处理器也会进入休眠；亮屏状态下则主协处理器同时工作。当荣耀手表 4 独立使用时，在灭屏状态下仅一个协处理器工作，其他两个处理器进入休眠；亮屏状态下则一主一协处理器同时工作，另一个协处理器进入休眠，由此保证了出色的续航能力。

运动方面，荣耀手表 4 提供了近百种运动模式，包括健身、舞蹈、球类、水上项目、冰雪项目、极限运动六大类，12 种专业运动模式包括：户外跑步，室内跑步，室内单车，户外骑行，户外步行，室内步行，泳池游泳，开放水域，椭圆机，划船机，跳绳，自由训练。

比如，在进行户外跑步、室内跑步、户外步行、室内步行、划船机、椭圆机运动时，荣耀手表 4 能够主动监测用户运动状态。

其他方面，荣耀手表 4 支持 5ATM 防水等级，支持五大卫星系统定位，内置北斗、GPS、GLONASS、GALILEO 及 QZSS 的多 GNSS 系统混合定位。

健康监测方面，荣耀手表 4 搭载自研光学微透镜阵列，支持心率、呼吸训练、压力检测、睡眠、生理周期（APP 个人资料内性别设置为女）、血氧饱和度。

以心脏健康监测为例，荣耀手表 4 支持“荣耀心脏健康研究（需下载独立 App）”，支持“心脏健康研究”和“睡眠呼吸暂停研究”。

通过“荣耀心脏健康研究”，荣耀手表 4 带来了疑似房颤，疑似早搏、睡眠呼吸暂停的筛查提醒，联合掌上阜外医院 App 实现预约就诊服务。

四、智慧交互篇

荣耀手表 4 引入了 MagicOS 系统生态，首先要说的是，系统的交互流畅度非常的流畅，无论是滑动屏幕还是功能切换。

在功能性上，荣耀手表 4 配备了 NFC 功能，支持支付宝、微信付款码支付，支持在线音乐，支持微信快捷消息回复，支持 YOYO 语音助手。

在 App 生态上，荣耀手表 4 支持航旅纵横、酷狗音乐、百度地图、万年历、倒数日、柠檬喝水、UU 跑腿、支付宝、喝水时间、Todo 清单等十余款第三方 App。

但很遗憾的是，竟然没有找到应用商店选项，难道不支持第三方应用下载？有点不合理，毕竟荣耀 GS3 就支持呀。

当然，手表上的应用更多地在于实现了智能手机大屏内容的延伸，增加了智能手机全场景的功能体验，毕竟智能手表的屏幕尺寸就决定了产品的定位和应用场景。

以百度地图为例，在手表端，高德地图并不能独立运行，而是需要配合智能手机使用，类似于“应用跨屏”。比如通过手机里的百度，开启骑行、步行导航时，手表就会同步显示导航信息。

再比如航旅纵横，在手机端安装航旅纵横 App 之后，手表端便可同步显示最近的行程信息。

再比如微信，目前微信版本并不是“独立”版，还需要搭配手机使用，但支持日常的消息回复等。

此外，荣耀手表 4 的音乐是完全独立的，设备本身也支持无线蓝牙耳机，跑步的时候，在线听歌毫无压力。

总结：

简单总结这款新品。可以说，荣耀手表 4 给笔者带来的惊喜是三方面的：

第一，“一表双待”功能解决了不带手机场景下，副卡“失联”的问题，对于强需求的安卓用户来说，荣耀手表 4 就是唯一选择（需搭配荣耀手机），用了就回不去了。希望友商赶紧跟进！

第二，则是出色的续航能力，即便是开启 eSIM，也能做到“几天一充”。

第三，则是仅为 999 元的定价，作为一款续航持久地支持一表双待的 eSIM 手表，这个价格，就俩字 —— 真香。

那么荣耀手表 4 适合哪些人群？首先，是年轻群体，比如青年白领、大学生群体等，在运动中不带手机也可以接收全面消息，可以很好地平替手机。

其次，是双卡的荣耀手机用户，那么也强烈推荐荣耀手表 4。这款手表能够让你在一些脱离手机的场景下，双卡号都具备和外界保持联系的能力。

其三，对长续航 eSIM 手表有强烈需求的用户，那么也可以选择荣耀手表 4。

当然，荣耀手表 4 也不是没有任何缺点，比如略显“廉价”的表带，还有尚不支持的应用商店。但在 999 元的价格面前，以及“一表双待”这个核心优势下，我想，这都不算是问题了。

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