DURABOOK 推出 U11 Rugged 强固型平板电脑：英特尔 12 代处理器、主打坚固，2199 美元起

IT之家 7 月 14 日消息，DURABOOK 推出了新款 U11 Rugged 平板电脑，拥有多个可选配项目，售价 2199 美元（IT之家备注：当前约 15745 元人民币）起。

硬件方面，该款平板电脑搭载英特尔 i5-1230U 处理器（可选 i7-1250U ），最高 4.4 GHz，板载 8GB LPDDR4x 内存、256GB 固态硬盘（可选 2TB 固态硬盘）。

连接方面，该款平板电脑配备 1 个雷电 4 接口、音频接口、USB-A 接口、MicroSD 卡接口、有线网口以及 Nano SIM 卡接口，额外还配备直流 DC 输入接口。

显示方面，该款平板电脑配备 11.6 英寸 FHD 屏幕，分辨率 1920 x 1080，支持专有的 DynaVue 阳光下可读技术；支持 1000nits 亮度和手套、触控笔、湿手以及手指触控。

其他方面，该款平板电脑内置 4800mAh 电池，续航时长 10 小时；该平板电脑通过了 MIL-STD 810H、MIL-STD 461G 等多重认证，主打坚固可靠。

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