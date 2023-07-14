国产单机游戏《华夏史诗・战国》上架 Steam，融合开放世界 RPG 与模拟经营

IT之家 7 月 14 日消息，国产单机游戏《华夏史诗・战国》今日上架 Steam，该游戏以中国神话为背景，结合开放世界角色扮演和模拟经营要素，发售日期待定。

IT之家附游戏介绍：

《华夏史诗・战国》是一款以中国神话为背景，结合角色扮演和模拟经营要素的开放世界单机游戏。故事发生在纷争不断的战国时代，这时九州格局已定，人类、异族百兽早已遵循各自的选择在这片大地上繁衍生息。或利益纠葛，或受雇派遣，甚至是征战掠夺，相互利用的同时也不可避免地发生着冲突。

生活在这片乱世之下的玩家，你并非出身便身负使命。不择手段以求名利于乱世；广揽人才以战至上称霸一方；游历山海追求超凡入圣之境界…… 你的故事，一切都以你的选择而书写！

游戏特色

人类异族共存的世界

在游戏中，为了生存所需，生物早已衍化出了人类、异族、百兽等不同的形态，也凭借各自特点在故事中扮演着不同的角色。以雇佣的形式让善战族群为己所用，或是金钱收买以达不可告人的目的。而一部分人类则渴望身居高位，笼络人心以得求功名利禄。万物相互制衡的同时，也在各自竞争和发展。

探索神秘的九州大地

九州大地开放世界，各具特色的地理环境，独特美丽的自然风景，战国乱世之下寻得一丝难得的平静。七国对立，百家争鸣，盛放的诸子思想，坐落的九家学宫。游历山河，探寻这个时代下的独特魅力。

乱世之下你的故事如何书写

开放世界自由探索，丰富曲折的任务剧情架构。在这个世界中，玩家的人生经历和选择，都将决定着你会成为什么样的人。和时代下种种不凡之人交汇，自我道路的探寻将成为贯穿游戏的主题。而天地间无限的际遇，一切的选择，也终将指引着我们，前往属于各自的结局。