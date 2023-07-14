2023 ChinaJoy 今日正式全面开票，7 月 28 日开幕

IT之家 7 月 14 日消息，2023 年第二十届 ChinaJoy 将于 7 月 28 日至 7 月 31 日在上海新国际博览中心举办，门票已于今日中午 12 点正式全面开售。

据介绍，本届 CJ 将在历届展会基础上，采取“线下与线上双线联动”全新方式、设立若干高科技多元文化融合主题展区、增设多场新技术领域论坛活动，同时针对 BtoB 展区商务需求，邀国际同行参展和参观。

展览部分，将同期举办：第七届国际智能娱乐硬件展览会（eSmart）、第九届中国国际动漫及衍生品授权展览会（CAWAE）、第三届 ChinaJoy 潮流玩具展（CJTS）。

活动部分，将同期举办：ChinaJoy Cosplay 封面大赛、ChinaJoy Cosplay 超级联赛、ChinaJoy 舞艺超群–全国舞团盛典、洛裳华服・新秀大赛等主办方举办的官方赛事活动、以及由各家参展商举办的精彩纷呈的展商同期活动。

IT之家附 2023 ChinaJoy 参展商名单如下：

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