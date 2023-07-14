马自达 CEO 称要彻底改革中国市场战略，加速推出电动汽车

IT之家 7 月 14 日消息，据路透社报道，日本马自达汽车 CEO 毛笼胜弘今日表示，该公司需要彻底改革其在中国这个全球最大汽车市场的战略，因为马自达正面临着来自中国车企日益激烈的竞争。

▲ 图源 Pixabay

毛笼胜弘称，马自达在中国与重庆长安汽车和中国一汽的合资企业在未来一年甚至 18 个月内的业务状况将会变得越来越艰难。

毛笼胜弘强调，尽管马自达计划削减固定成本，但并不打算“缩减规模”，他形容当下“汽车产量暂时较低，而利润压力却在增加”。面对这情况，他认为“重要的是力挽狂澜 —— 推出电动汽车”。

第三方行业数据显示，马自达在中国的销量于 2016 年达到巅峰，略高于 316000 辆。根据马自达自己的数据，2022 年其在华销量较上年下降 41%，略高于 108000 辆，这一销量水平低于电动汽车初创公司蔚来和小鹏。目前马自达在中国市场最畅销的车型是马自达 3。

IT之家此前报道，马自达并不是唯一一家在中国市场正日益艰难的公司。广汽三菱昨日表示，由于其在华 SUV 销量下降，将削减员工成本。

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