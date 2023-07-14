全国“骚扰电话拒接”服务用户规模破 5 亿，三大运营商用户均可免费使用

IT之家 7 月 14 日消息，据“工信微报”微信公众号，为防范用户受到“不请自来”的营销电话侵扰，在工业和信息化部指导下，中国信息通信研究院组织中国电信、中国移动、中国联通三家电信运营商，面向全国用户提供“骚扰电话拒接”服务。用户可通过所属运营商的公众号、发送业务短信、营业厅办理等方式免费开通使用，登记个人电话接听意愿，防范骚扰电话侵扰。

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据官方介绍，在工业和信息化部信息通信管理局指导下，由中国信息通信研究院产业与规划研究所和三家电信运营商于 2019 年 10 月面向全国用户推出了“骚扰电话拒接”服务，用户可免费开通此项防骚扰服务。

经过近 5 年持续的迭代升级，“骚扰电话拒接”服务更贴合用户的个性化需求，丰富了智能接听、来电验证、拦截通知提醒等功能，全面提升用户服务体验。

“骚扰电话拒接”服务自上线以来，获得社会各界广泛关注，截至 2023 年 6 月，服务用户规模超 5.4 亿，累计依据用户意愿提供骚扰电话防护超 460.3 亿次、智能接听服务时长近 10 亿分钟、来电验证次数近 5 亿次。

IT之家附服务开通方法：

（1）中国电信用户 方式一：发送“KTFSR”到 10001。 方式二：拨打 10000 转人工服务开通。 方式三：关注“天翼防骚扰”微信公众号 → 业务设置 → 智能拦截设置 → 本机号码一键登录 → 立即开通 → 开通成功 → 收到【天翼防骚扰服务提醒】短信。 （2）中国移动用户 方式一：发送短信“KTFSR”到 10086。 方式二：拨打 10086 转人工服务开通。 方式三：开通服务后，关注“中国移动高频骚扰电话防护”微信公众号 → 业务设置 → 骚扰拦截设置 → 绑定手机号 → 开启防护 → 操作成功。 （3）中国联通用户 方式一：拨打 10010 转人工服务开通。 方式二：关注“联通助理”微信公众号 → 智能消息 → 手机管家 → 绑定手机号 → 开通服务。

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