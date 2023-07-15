育碧游戏《飙酷车神：轰鸣盛典》封闭测试 7 月 21 日启动，限 PS5、XSX、PC 平台

IT之家 7 月 15 日消息，育碧官方宣布《飙酷车神：轰鸣盛典》封闭测试将于 7 月 21 日至 23 日启动，开放平台为 PS5、Xbox Series X 和 PC（Ubisoft Connect），最终版游戏也适用 PlayStation 4、Xbox One 和 Xbox Series S。正式版将于 9 月 14 日发售。

IT之家从官方了解到，参加《飙酷车神：轰鸣盛典》封闭测试需要注册 PS5 / Xbox / Ubisoft Connect PC 账号，点此进入官网。

1280x720、30 FPS 低预设画面的最低配置需求如下：

CPU：Intel Core i7-4790、AMD Ryzen5 1600

GPU：NVIDIA GeForce GTX 960 或 AMD Radeon RX 460

显存：4GB

内存： 8GB

操作系统：Windows 10（仅限 64 位）

1920x1080、60 FPS 高预设画面的建议配置需求如下：

CPU：Intel Core Intel i5 10600K、AMD Ryzen5 3600

GPU：NVIDIA GeForce RTX3070 或 AMD Radeon RX 6700XT

显存：8GB

内存：16GB（双通道）

操作系统：Windows 10（仅限 64 位）

2560x1440（2K）、60 FPS 超高预设画面的建议配置需求如下：

CPU：Intel Core i7-9700K、AMD Ryzen5 5600x

GPU：NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 或 AMD Radeon RX 6800 XT

显存：12GB

内存： 16GB

操作系统：Windows 10（仅限 64 位）

3840x2160（4K）、60 FPS 高预设画面的建议配置需求如下：

CPU：Intel Core i9-12900K、AMD Ryzen5 7900x

GPU：NVIDIA GeForce RTX 3090 或 AMD Radeon RX 6800 XT

显存：16GB

内存： 32GB

操作系统：Windows 10（仅限 64 位）

据了解，《飙酷车神：轰鸣盛典》在 PC 端标准版预购价 298 元，黄金版售价 448 元，终极版预购价 548 元，购买黄金版或终极版可获得 3 天抢先体验资格。预购游戏：提前 30 天独家体验 Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition，还有一套角色装扮包（服装和帽子）以及两个自定义装饰（底部光和轮胎）。

《飙酷车神：轰鸣盛典》CGI 预告随着咆哮的引擎声揭开了面纱。 你将置身于夏威夷群岛中的瓦胡岛，体验生机盎然的魅力，感受机械轰鸣的热血，享受加速推背感的刺激。 在这片热土上，以引擎声为号角，去探索全岛的风貌，畅享精彩绝伦的狂欢之旅！ 车轮的燃烧，引擎的轰鸣，肾上腺素的飙升，你将全面探索唯美的夏威夷群岛。 在檀香山的大街小巷中飞驰竞速；深入幽深茂密的雨林；挑战盘绕曲折的山路；在阳光正好的沙滩跑道上惬意兜风。 除此之外，在体验剧情任务、量身定做的赛事和主题活动中，你将忘我地投身于一个别样的汽车文化宇宙里。一起在夏威夷明媚的天空下，享受驾驶超跑全速狂飙的快感吧！

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