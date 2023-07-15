消息称苹果今秋发布 Apple Watch Ultra 2 智能手表，钛金属部件由 3D 打印

IT之家 7 月 15 日消息，郭明錤近日在 Medium 平台发布博文，称调查苹果供应链之后，发现苹果正在积极部署使用 3D 打印技术。

具体来说，预估今年下半年推出的第二代 Apple Watch Ultra 智能手表部分钛金属机械部件将由 3D 打印制成。

IT之家在此附上郭明錤完整内容如下：

我最新的调查显示，Apple 正积极采用 3D 打印技术，预计 2H23 新款 Apple Watch Ultra 的部分钛金属机构件将采用 3D 打印技术。

虽然目前在 3D 打印后，仍须经过 CNC 工序做后段处理，但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。

在用于生产 Apple Watch Ultrta 机构件的 3D 打印机供应链方面，IPG Photonics 为独家雷射 / 激光零组件供应商，打印机供应商为华曙高科与铂力特。

若出货顺利，我相信将会有更多 Apple 产品采用 3D 打印技术，此有利于改善 Apple 供应链的生产成本与 ESG 绩效，而上述供应商也会受益于此新制造趋势。

关于公司简介如下：

IPG Photonics

IPG Photonics 是美国的光纤激光器制造商。IPG Photonics 开发并商业化了光纤激光器，这些激光器可用于各种应用，包括材料加工，医疗应用和电信。IPG 在美国，德国，俄罗斯和意大利设有制造工厂。

华曙高科

湖南华曙高科技股份有限公司由著名 3D 打印科学家许小曙博士于 2009 年 10 月在湖南长沙成立。公司秉持“自主创新、开源共享”理念，瞄准产业化应用持续开展高质量自主创新，不断向科技广度和深度进军，持续推进创新、创业、创造，成为中国增材制造行业头部企业。2023 年 4 月 17 日，华曙高科在上海证券交易所科创板首次公开发行 A 股上市，证券简称：华曙高科，证券代码：688433。

铂力特

铂力特致力于成为全球领先的增材技术解决方案提供商。公司成立于 2011 年 7 月，2019 年 7 月 22 日正式在上交所科创板挂牌上市，证券简称：铂力特，证券代码：688333。铂力特是国家级高新技术企业，拥有国家企业技术中心，等高水平科研平台。截止到 2022 年 12 月底，公司拥有员工约 1400 人，研发人员占 30.23%，申请金属增材制造技术相关自主知识产权 440 项。

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