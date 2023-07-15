京东金融：冒充客服拨打 FaceTime 是诈骗，苹果用户谨慎接听

IT之家 7 月 15 日消息，京东金融发布公告，表示有诈骗分子通过苹果手机的 FaceTime 通话功能联系，假冒金融平台客服，以注销贷款账户、产生不良征信等为由，要求受害者下载屏幕共享软件，一步步诱导转账汇款，造成资金损失。

京东金融提示：

官方客服不会通过 FaceTime 处理任何问题；

请谨慎接听陌生 FaceTime 来电；

如遇诈骗，请您尽快报警处理。

IT之家注：FaceTime 是苹果公司 iOS 和 Mac OS X 内置的一款视频通话软件，通过 WiFi 或者蜂窝数据接入互联网，在两个装有 FaceTime 的设备之间实现视频通话。其要求通话双方均具有装有 FaceTime 的苹果设备、苹果 ID、可接入互联网的 3G / 4G / 5G 或 WiFi 网络。

京东金融表示，FaceTime 视频诈骗的目的主要有三个：

发送垃圾广告 ：一旦你接听，屏幕上会显示垃圾广告。

测试账号活跃度 ：用以进行下一步的骚扰、盗号等操作。

截取面部画像：可能用于破解人脸识别系统等用途。

FaceTime 视频诈骗的原理是，在任何运行 iOS（MAC）的苹果设备上，陌生人都可以在通讯录单向添加联系人（你的号码），进行直接拨打，属于单向联系人问题。

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