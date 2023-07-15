国轩高科发布上半年业绩预告：净利润 1.5 亿元-2 亿元，同比增长 132.27%-209.69%

IT之家 7 月 15 日消息，大众汽车支持的中国动力电池巨头国轩高科近日发布了 2023 年上半年业绩预告，营业收入在 140-160 亿元左右，归属于上市公司股东的净利润为 1.5-2 亿元，同比增长 132.27%-209.69%。

IT之家在此汇总信息如下：

净利润

该公司此前发布的第一季度实现净利润为 7561 万元，因此本次报告显示第二季度净利润为 7439 万元至 1.244 亿元，同比增长 129.46%-283.68%。

营业收入

国轩高科表示上半年营收为 140 亿元至 160 亿元，高于上年同期的 86.4 亿元。

考虑到该公司第一季度的收入为人民币 71.8 亿元，该预测暗示其第二季度的收入将为人民币 68.2 亿元至人民币 88.2 亿元，同比增长 44.49% 至 86.86%。

基本每股收益

国轩高科预计上半年每股基本盈利为人民币 0. 08 元至 0. 11 元，高于去年同期的 0. 04 元。

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