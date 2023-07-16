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vivo Pad Air 平板电脑现身 Google Play 认证名单，型号为 PA2353

2023/7/16 6:57:12 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 16 日消息，今年 4 月，vivo 在国内推出了 vivo Pad 2 平板电脑，而该品牌现在似乎正在开发一款新平板电脑，也就是 ——vivo Pad Air。

目前，这款新设备已经出现在 Google Play 支持的设备列表中。不过，vivo 尚未透露有关这款新平板电脑的官方消息。

这款新机它的型号为 PA2353。有外媒认为，vivo Pad Air 很可能是 vivo Pad 2 的减重版，预计 vivo Pad Air 将很快出现在各种认证网站上，届时IT之家也将为大家带来更多报道。

参考 vivo Pad 2，它配备了 12.1 英寸 2.8K 分辨率 144Hz 刷新率 LCD 显示屏，拥有 HDR10 支持和 600 尼特峰值亮度。

其他方面，该设备配备了四个扬声器和两个高音扬声器，还具有 13MP + 2MP 双后置摄像头和 8MP 前置摄像头。

此外，vivo Pad 2 配备了联发科天玑 9000 处理器、12GB LPDDR5 RAM 和 512GB 存储，内置 10000mAh 电池，支持 44W 有线快充和 5W 无线充电。

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关键词：vivo Pad 2

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