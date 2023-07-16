广汽丰田凌尚智能电混双擎车型现已上市，14.98 万元起

IT之家 7 月 16 日消息，广汽丰田凌尚智能电混双擎已正式上市，新车共推出 3 款车型，分别为 14.98 万元、16.18 万元、16.98 万元，感兴趣的IT之家用户可以看一下。

这款车型定位于紧凑型轿车，长宽高分别为 4695/1780/1435mm，轴距 2750mm。

外观方面与燃油版基本保持一致，主要是将 LOGO 换成了标志着混动的蓝色 LOGO，在翼子板位置加入了 Hybrid 标识，尾标“GT 2.0”标识更换为“GT HYBRID”。

动力方面，新车将采用丰田最新的第五代 THS II 混动系统，拥有 2.0L 双擎混合动力系统，匹配新一代紧凑型 E-CVT 变速箱，WLTC 综合工况油耗为 4.08L / 100km。

内饰方面，这款新车采用了三幅式多功能方向盘搭配液晶仪表，配备 10.25 英寸触控显示屏，拥有智能语音交互系统、车载微信，兼容 CarPlay、CarLife 和 HiCar 三大平台。

中控大屏下方是带有实体按键的空调出风口，内饰整体采用黑色皮质进行包裹，空调出风口处采用金色进行点缀。

此外，这款车型还升级了新一代智能驾驶辅助系统及智能座舱，拥有世界首创的 PDA、EDSS，以及 RSA 3 项功能，全车内外遍布高精度摄像头和感应雷达，以及独有的室内驾驶员摄像头。

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