阅文集团回应“245 章小说被盗版网站更新 1369 章”：将进一步取证调查并发起维权行动

IT之家 7 月 16 日消息，前几天，江苏徐州网文写手孙先生（笔名“江山提笔”）在短视频社交平台称，前些天他偶然发现某盗版网站在更新他的小说，而他本人并未动笔，因此感到十分惊讶。

据称，盗版网站那边的“枪手”（IT之家注：不排除 AI 的可能）已经写到了 1369 章，而正版只有 245 章，因此他怀疑（盗版网站）是不是赚得比他自己多得多。不过后来，当孙先生再次搜索时发现已经找不到那家盗版网站了。

对此，“起点读书”平台所属的阅文集团工作人员回应表示，“江山提笔”确系阅文旗下签约作者；对于其文章被盗一事，阅文将进行维权。

据孙先生称，不维权是因为打官司比较费劲。有网友让自己照搬盗版网站的更新，但自己觉得这是对读者的不负责，自己会老老实实更新，也希望大家可以支持正版。

由于盗版的存在，很多网文作者的付出和回报远远不成正比，作者得不到应有的收入，很多有才华的底层作者都离开了。

阅文集团表示，将进一步取证调查并发起维权行动。据称，该公司过去一年中已下架 150 个盗版 App，并打掉了爱好中文网等盗版站点。

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