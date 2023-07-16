群晖 Synology Drive 公测更新：支持视频在线查看、文件水印等

IT之家 7 月 16 日消息，群晖 Synology Drive 家族迎来公测更新，本次更新主要集中在三个方面，分别是网页端的 Drive 和 Office 以及移动端的 Drive App。

IT之家注：用户可在【套件中心】开启体验 Beta 版，就可以安装体验测试版 Drive。

图源群晖

新增封锁下载、文件水印、远程擦除功能，前两项可在 Synology Drive 管理控制台选择文件夹开启，开启后非管理员帐户在 Drive 中将无法下载该文件夹下的任何文件，在预览窗口中也将带水印显示。

若只是单独开启了水印功能，那么权限为“只读”的帐户不但在预览界面有水印，下载下来的文件中也依旧有水印。

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远程擦除则可以在员工离职或设备丢失的时候，在 Synology Drive 管理控制台中取消与设备的链接，并在设备下一次尝试连接时直接擦除同步的文件。

此外，Drive 的网页端还支持音频及视频的在线预览。

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Office 新增了可以隐藏工具栏的“沉浸模式”，以及在文档和幻灯片中支持自动检测 Markdown 语法。

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Synology Drive App 移动端上传的视频支持显示缩略图；文件查看方面，支持应用内直接查看 mp4 视频、PDF、Microsoft Office 文件；同步功能方面，新增快捷任务的设置，可以选择想要同步的文件夹一键开启双向同步，还引入了专注备份功能，适合一次性同步大量文件。

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