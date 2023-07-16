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群晖 Synology Drive 公测更新：支持视频在线查看、文件水印等

2023/7/16 9:40:44 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 16 日消息，群晖 Synology Drive 家族迎来公测更新，本次更新主要集中在三个方面，分别是网页端的 Drive 和 Office 以及移动端的 Drive App。

IT之家注：用户可在【套件中心】开启体验 Beta 版，就可以安装体验测试版 Drive。

图源群晖

新增封锁下载、文件水印、远程擦除功能，前两项可在 Synology Drive 管理控制台选择文件夹开启，开启后非管理员帐户在 Drive 中将无法下载该文件夹下的任何文件，在预览窗口中也将带水印显示。

若只是单独开启了水印功能，那么权限为“只读”的帐户不但在预览界面有水印，下载下来的文件中也依旧有水印

图源群晖

远程擦除则可以在员工离职或设备丢失的时候，在 Synology Drive 管理控制台中取消与设备的链接，并在设备下一次尝试连接时直接擦除同步的文件

此外，Drive 的网页端还支持音频及视频的在线预览。

图源群晖

Office 新增了可以隐藏工具栏的“沉浸模式”，以及在文档和幻灯片中支持自动检测 Markdown 语法。

图源群晖

Synology Drive App 移动端上传的视频支持显示缩略图；文件查看方面，支持应用内直接查看 mp4 视频、PDF、Microsoft Office 文件；同步功能方面，新增快捷任务的设置，可以选择想要同步的文件夹一键开启双向同步，还引入了专注备份功能，适合一次性同步大量文件。

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关键词：群晖

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