龙龙高铁福建段进入静态验收阶段，结束武平县不通铁路的历史

IT之家 7 月 16 日消息，据南昌铁路官方，龙龙高铁福建段已于 7 月 15 日进入静态验收阶段，这标志着这条高铁工程建设已基本完成，距离线路开通运营只差一步。

龙龙高铁东起赣瑞龙铁路龙岩站，西至龙川西站与赣深客运专线接轨，由龙岩至武平段，武平站至梅州西段，梅州西至龙川西段三部分组成。其中龙岩至古田会址段与赣瑞龙铁路共线，全长 265.47 公里（IT之家注：其中福建境内全长 92.693 公里），为双线高速铁路，设计时速 250 公里。

根据施工计划，此次开始的福建段正线铺轨 127.69 公里，预计于今年 11 月底具备开通条件。

铁路部门表示，龙龙高铁是国家《中长期铁路网规划》高速铁路区域连接线，龙岩至武平段位于革命老区福建省龙岩市境内，与南龙铁路、赣瑞龙铁路、龙厦铁路相连。

龙龙高铁建成通车后，将结束原革命老区、中央苏区武平县不通铁路的历史，也让老区福建龙岩市和广东河源市新增一条快速铁路通道，将进一步推进闽粤两省区域经济发展，形成继漳龙铁路、厦深铁路之后的第三条闽粤两省铁路通道。

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