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《刀剑神域》外传动画《Gun Gale Online》第二季确认制作，官方海报公布

2023/7/16 13:35:19 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 16 日消息，《刀剑神域》外传动画《Gun Gale Online》第二季确认制作，官方海报公布。

  • 原作：時雨沢恵一（電撃文庫 刊）

  • 原作插图和角色设计原案：黒星紅白

  • 监督：迫井政行

  • 系列配置・脚本：黒田洋介

  • 角色设计・总图監督：小堺能夫

  • 动画制作：Studio 3Hz

IT之家从网络上信息获取到，《Gun Gale Online》改编自时雨泽惠一原作、黑星红白插画、川原砾监修的《刀剑神域》外传同名轻小说，中国大陆于 2018 年 4 月 8 日由爱奇艺独播，全 13 话。

剧情简介：

莲是在枪与钢铁的世界“Gun Gale Online”一个人尽情游玩的女性玩家，她最喜欢可爱的东西，全身的装备也统一都是粉红色，又在游戏里务实地锻炼与成长，累积了一身的实力。然后，因为遇到某件事让莲发现 PK──狩猎玩家的乐趣，就是沉醉在 PK 当中，最后终于被别人称为“粉红色的恶魔”。如此的莲，遇到了漂亮又神秘的玩家 Pitohui，两人意气相投，她在 Pitohui 的建议下，参加了组队混战的活动“Squad Jam（特攻强袭）”。

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关键词：刀剑神域Gun Gale Online

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