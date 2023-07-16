343 工作室重制《光环 2、3》E3 Demo，玩家可免费更新

IT之家 7 月 16 日消息，343 Industries 宣布和 Mod 团队 Digsite 合作，重制《光环 2、3》的 E3 Demo，将其做进《光环：士官长合集》中，所有玩家都可以免费更新。

《光环：士官长合集》是一款收录了《光环》系列前四部作品的游戏合集，由 343 工业工作室开发，于 2014 年 11 月发行。虽然最初的发行状态不佳，但经过多次后续更新，游戏的体验得到了极大的改善。目前，游戏包含了从《光环：战斗进化》到《光环 4》的所有内容，并进行了多项优化，增加了超过 120 张多人地图、改进了锻造模式，并提供了季节性内容。尽管近一年来更新的规模有所减小，但 343 工业仍然持续举办社区活动，并分享其最新的项目消息。

343 工业最近的一个项目是与一个 Mod 制作团队 Digsite 合作，将经典的《光环 2》和《光环 3》E3 演示重制为《光环：士官长合集》的新内容。IT之家注意到，这些演示分别是 2003 年和 2006 年在 E3 游戏展上展示的，展示了当时尚未完成的游戏画面和功能。在一个名为“Digsite Discoveries”的博客文章中，343 工业和 Digsite 团队透露，他们正在共同恢复和重制这些演示中的旧内容，并将其以免费更新的形式提供给所有玩家。

根据 Digsite 团队的介绍，开发过程涉及到重建和重制那些没有进入最终版本的游戏元素，包括天空、载具、游戏内区域和各种纹理。目前，《光环 2》2003 年 E3 演示已经接近完成，《光环 3》2006 年 E3 演示的场景也已经成功重制。

Digsite 团队确认，《光环 3》E3 演示的场景可以从头到尾完整地玩通。不过，在它可以作为《光环：士官长合集》的免费更新发布之前，还需要更多的时间和打磨。

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