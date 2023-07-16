《东方 New World》现已发售，登陆 Steam、任天堂 Switch 游戏平台

IT之家 7 月 16 日消息，世嘉发行的东方 Project 系列同人 ARPG 游戏新作《东方 New World》现已登录陆任天堂 Switch、PC（Steam，由 XSEED Games 销售） 平台，其中 NS 版还提供实体版，而且包含豪华特典的实体限定版《东方 New World 灵梦和魔理沙的幻想乡大冒险套装包》也已经发售。

本作后续还将登陆 PlayStation 5、PlayStation 4 平台（IT之家注：仅数字版），支持中文。

据介绍，本作由《妖妖剑戟梦想》《东方红辉心》开发团队あんかけスパ制作，游戏中将有超过 30 位熟悉的东方 Project 角色登场，玩家将使用技能和符卡面对各种强大的 BOSS。

玩家可操作博丽灵梦或雾雨魔理沙，在躲避风暴般弹幕的同时，用炫酷的技能横扫敌人。

隔离幻想乡和外界的结界突然被打破，博丽灵梦和雾雨魔理沙决定亲自出马一探究竟。磨练技能，锻造武器，奔走于幻想乡吧。

【实体限定版内容介绍】

・New World 特别绘制 BOX※日文版

由“べにたま”绘制的限定 BOX 外观设计，描绘了灵梦和魔理沙从博丽神社眺望夕阳之下的美丽外部世界的场景。

・New World 艺术画集※日文版

特别画集由绘制《东方 New World》包装插画的“べにたま”与负责本作角色设计的“晴野しゅー”等画师共同创作，收录了本作草图与设定图等许多精彩内容。

画集还包含《东方红辉心》与《妖妖剑戟梦想》的插画，“あんかけスパ”粉丝绝对不能错过！

・New World 原声音乐※日文版

作为一款弹幕动作 RPG 游戏，本作对《东方 Project》的知名乐曲进行了重新改编，并从诸多乐曲中精选了其中 29 首所刻录成原声音乐 CD。

・Nintendo Switch 游戏《东方 New World》

■限定早期购买特典：全新绘制的插画卡牌 3 张套装（灵梦・魔理沙・依姬）

购买实体初回生产版的顾客，可额外获赠由“べにまた”老师绘制的特制明信片套装，包含 3 张精美的角色明信片！

本作故事

在日本某处，因结界与世界隔绝的土地“幻想乡”。

灵梦和魔理沙在这里过着平凡无奇的生活，但因为某个异变被抛出了结界之外，彷徨于陌生的城市。

在那里她们遇到了憧憬着“幻想乡”的超能力者，名为堇子的少女。

这真是偶然的相遇？日常自此开始发生巨变 ——

角色

总共有超 30 位为大家熟知的东方 Project 系列角色登场！ 以下为您介绍三位主要角色。

博丽神社的巫女 —— 博丽 灵梦

在人迹罕至之地的神社，几乎不会有人类参拜者来访，平时也就是边仰望天空边喝茶，过着悠闲地生活。

与此同时，拥有体术和灵力方面的天赋，为保持幻想乡的人类与妖怪间的力量平衡，解决了无数异变。

以降妖除怪为职业，祸害人类的妖怪一旦现身，便会无情驱除。但是对于巫女的修行时常偷懒。

住在魔法森林的魔法使 —— 雾雨 魔理沙

幻想乡里有与生俱来的魔法使，也有舍弃人身成为魔法使获得永生者等，各种各样的魔法使。

但是，她靠着勤奋研究成为了可以保持人身并使用魔法的“人类魔法使”。

憧憬幻想乡的女孩子 —— 宇佐见 堇子

能够操纵念动力，火焰等诸多力量的超能力者，学习成绩优异，认为拥有超能力的自己非常特别，因此难以融入同龄人圈子，甚至对人际关系感到厌恶，也没有朋友。

从某个时刻起，她确信“幻想乡”真实存在并憧憬于那个神秘的世界，开始寻找前往幻想乡的方法，然后……

从与灵梦和魔理沙的相遇开始，一场远超她知识与想象的冒险就此拉开序幕。

游戏系统

弹幕 × 动作ＲＰＧ

使用奔跑和跳跃躲避风暴般的弹幕，施展超华丽攻击横扫敌人，尽享爽快动作体验！

运用由护符发动的远距离攻击等“技能”，以及能够扭转战局给予敌人大量伤害“符卡”等，挺身对抗释放大量弹幕的强敌。

根据游玩风格自由定制技能！

伴随等级提升，可获得分别依托弹幕、体术的远距离攻击、近身攻击等各种各样的技能。获得的各个技能的使用次数越多，技能自身等级越高，性能也会相应得到强化。

无论是掌握多种技能，还是钻研单一技能，全部由玩家决定。

自由强化生命和攻击力等各项能力！

玩家可使用通过任务报酬等方式获得的强化石，加强各项能力。

既可用于强化攻击力和暴击伤害快速击败敌人的风格，也可以用于强化生命和恢复次数在拉锯战中逐渐削减敌人体力的风格。根据自己的游玩风格，分配能力吧！

根据游玩风格自由定制技能！

伴随等级提升，可获得分别依托弹幕、体术的远距离攻击、近身攻击等各种各样的技能。获得的各个技能的使用次数越多，技能自身等级越高，性能也会相应得到强化。

无论是掌握多种技能，还是钻研单一技能，全部由玩家决定。

解决“幻想乡”居民的烦恼！完成多种多样的次要任务

帮助解决来自人类、仙人、妖怪们的烦心事（次要任务），完成找人、异变调查 、和战斗人偶的模拟战等各种各样的次要任务。

成功完成后，可获得用于提升玩家能力值的强化石，以及有助于战斗的稀有装备等物品。当难以击败主线任务的强敌时，请多多倾听“幻想乡”中个性丰富的居民们的声音吧。

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