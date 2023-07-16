Valve Index VR 头显销量下滑，上市四年的长青树渐失光彩

IT之家 7 月 16 日消息，Valve 的 Index VR 头显是一款高端的 PC VR 设备，于 2019 年推出，售价 1000 美元（IT之家备注：当前约 7150 元人民币）。尽管价格不菲，而且已经有四年的历史，但这款头显一直保持着惊人的销售势头，是 Steam 平台上使用率第二高的 VR 头显（仅次于 Quest 2），也让 Valve 成为了平台上第二大的头显厂商。

Index VR 头显以其舒适的佩戴感、优秀的视觉效果、出色的声音、精准的追踪和创新的控制器，赢得了众多玩家的青睐，即使后来出现了更高分辨率、更便宜或者采用 OLED 显示屏的竞争产品，也没有撼动它的地位。

然而，最近几个月 Index VR 头显的销量出现了明显下滑的趋势。虽然 Valve 没有公布具体的销售数据，但是通过 Steam 每周公布的产品销售排行榜（按收入计算），我们可以大致看出这款头显在市场上的表现。从 SteamDB 网站收集的数据来看，Index VR 头显在过去几年中一直稳居前十名，甚至有时能够进入前三名，但是从 2022 年底到 2023 年初，其销量开始逐渐下滑，幅度还很大，最近甚至跌出了前 90 名。

导致这种变化的原因可能有很多，下滑的时间点正好是在 Valve 发布了 Steam Deck 之后的六到八个月。Steam Deck 是 Valve 自 Index VR 头显以来推出的第一款硬件产品，是一款便携式游戏机，可以运行 Steam 平台上的游戏。这款设备在 2022 年底的假日季卖得非常火爆，可能让 Valve 看到了更大的商机。因此，Valve 可能把更多的精力和资源投入到了 Steam Deck 上，甚至可能从 Index VR 头显那里调拨了一些生产能力来满足 Steam Deck 的需求。同时，Valve 也在 Steam 平台上更多地推广了 Steam Deck，而不是 Index VR 头显。

当然，还有一个可能的原因是，Meta 的 Quest 3 头显即将于今年秋季上市，很多用户可能选择等待这款新的头显。

这对于 Index VR 头显和 Valve 未来的 VR 硬件计划意味着什么呢？目前还不得而知。毫无疑问，自从 Index VR 头显发布以来，VR 市场已经发生了很大的变化，尤其是随着独立式 VR 头显（无需连接电脑或手机）的出现。虽然有迹象表明 Valve 仍然在幕后开发着一些新项目 ，但是在可预见的未来，该公司可能还是会把重点放在 Steam Deck 上。

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