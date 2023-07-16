KLab 宣布与 EA 共同打造新足球手游《EA SPORTS FC TACTICAL》

IT之家 7 月 16 日消息，日本手游开发商 KLab 近日宣布，将与 EA 合作开发全新足球手游《EA SPORTS FC TACTICAL》，并将在 iOS 和 Android 平台上全球发布。

▲ 图源 KLab 官网

KLab 表示，这款游戏结合了 KLab 在足球模拟游戏方面的开发和管理经营，以及 EA SPORTS 的 IP 与真实足球授权合作伙伴关系。在《EA SPORTS FC TACTICAL》中，来自世界各地的著名球员、联赛、球队、球场都将以真实名称出现。

《EA SPORTS FC TACTICAL》执行制作人藤好俊表示：“KLabGames 曾参与过各种手游项目，有机会与很多优秀的合作伙伴合作，但这次与 EA SPORTS 的合作尤其令人兴奋和收获颇丰。我们非常期待与 EA SPORTS FC 合作，为足球运动的成长和发展作出贡献。”

KLab 介绍，该公司近期将陆续公布《EA SPORTS FC TACTICAL》的开发进度和预约活动的后续信息。

IT之家此前报道，在结束与国际足联（FIFA）的合作之后，EA 推出的首款 EA Sports 足球游戏《EA Sports FC 24》将于 9 月 29 日登陆 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch 和 PC 平台。

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