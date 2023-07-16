俄罗斯司机“防睡”系统亮相：基于神经网络，实验首年事故率下降 25%

IT之家 7 月 16 日消息，据俄通社报道，在近期举行的 2023 年俄罗斯国际创新工业展（INNOPROM）上，总部位于莫斯科的 IT 公司 XOR 集团展示了一款独特的实时监控驾驶员状态的系统 ——“防睡”系统。这并非一个试验性项目，而是已在一系列俄罗斯公司得以应用的可批量生产系统。

▲ 图源 Pexels

该公司表示，94% 的交通事故是人为造成的，而 70% 的事故是由于驾驶员注意力不集中或疲劳所致。由 XOR 开发的这款系统基于 AI、计算机视觉和深度卷积神经网络（CNN），该系统具有高识别精度，有助于防止或大幅减少事故。

XOR 介绍，2019 年，该公司为俄罗斯的地面城市交通配备了“防睡”系统，首年就使事故发生率下降了 25%。“防睡”系统可以不断发展和“学习”，而目前每天有 1.4 万台设备在俄罗斯在线运行。

这套系统共分为三个部分：其一是红外 DSM 摄像头，用于分析驾驶员行为并处理视频流；其二是灯光和声音指示模块，用于通知驾驶员有危险；其三是中央单元区，用于存储数据并将数据传输到公司的调度中心。此外，“防睡”系统还可帮助收集整个车流的数据，监控道路车辆、路况和车内情况。

XOR 表示，即使在最恶劣的天气条件下，该系统也能保持连接，并可离线工作。“防睡”系统不仅能追踪驾驶员状态（睡着或是醒着），还能监测驾驶员是否吸烟或打电话、是否系好安全带、手是否放置在方向盘上。如果发生事故，那么保存的“事故档案”将有助于确定事故原因以及事故发生前驾驶员的状况。

IT之家从报道中获悉，俄罗斯的这套“防睡”系统可根据驾驶员面部的 60 个点位进行分析，而市面上的竞品通常最多只能检测 12 个点位，因此俄罗斯的“防睡”系统识别精度更高。目前该系统只能安装在商用卡车、公共汽车等大型车辆上，XOR 正在测试专为轻型车（主要用于出租车）设计的版本。

XOR 还表示，这套系统的软件全部由该公司自主编写，部分硬件源自进口，基于目前的市场环境，该公司正考虑将“防睡”系统出口到对俄友好或中立国家市场。

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